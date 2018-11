Para este episódio do Garage Pitch 901 foram convidadas três startups: a Gabe’s Zest, a Koala Rest e a Heel Tread. A ouvir as ideias de negócio estiveram Ricardo Brito Luz — Head of Business Development da Altice —, Susana Sequeira — sócia fundadora e Diretora Criativa MSTF Partners — e Mónica Cristino — Diretora Regional da TAAG na Europa. Tim Vieira, empresário lusodescendente e investidor na primeira edição do programa de empreendedorismo Shark Thank, recebeu os convidados na sua garagem.

As ideias

Nome: Gabe's Zest

Responsável: Nuno Teles

A ideia: Cada vez mais aumenta o número de pessoas que não podem comer determinado alimento, devido a intolerância ou alergia, sem deixar de lado as tendências vegan. Nesse sentido, Nuno Teles pensou em criar um negócio que ajudasse estas pessoas, tendo como principal exemplo o próprio filho, alérgico ao ovo. Assim, a Gabe's Zest pretende ser um projeto que abranja três categorias: "não leva lactose, não leva glúten, não leva ovo".

Nome: Koala Rest

Responsável: Bruno Madeira

A ideia: Decidir qual é o colchão indicado para si pode ser complicado. Afinal, experimentar um colchão durante alguns minutos não é o mesmo do que dormir nele por umas noites. E se tiver de devolver o colchão, como faz? A Koala Rest facilita tudo isto, explica Bruno Madeira. “O cliente vai ao site, seleciona uma de seis mil combinações possíveis de colchão e recebe-o em casa diretamente da fábrica em dois ou três dias. E em casa dispõe de um período de 30 dias para experimentar o colchão e saber se tomou a decisão certa”. Caso não seja a melhor hipótese de colchão para si, a Koala Rest trata de todo o processo de devolução.

Nome: Heel Tread

Responsável: Gonçalo Simões Henriques

A ideia: Meias giras sem bonecos. Esta é a premissa da Heel Tread, uma marca de meias que se inspirou, até ao momento, em motivos do mundo automóvel para criar padrões nas suas peças. Para Gonçalo Henriques, "as gravatas estão em extinção e a prova disso é que só as encontramos em bancos e em escritórios de advogados". E, por isso, "as meias são o seu sucessor". Seguindo esta tendência, as meias deixam de ser lisas e com cores neutras para darem um toque de cor no guarda-roupa masculino. A Heel Tread encontra-se a trabalhar noutras coleções, com o objetivo de dar aos clientes a possibilidade de "colecionar meias" com base nos gostos pessoais de cada um.

Quer conhecer mais startups que passaram pela garagem do Tim? Siga aqui a primeira temporada do Garage Pitch 901 e conheça todas as ideias participantes.