A galáxia SPT0418-47, cuja luz demora mais de 12 mil milhões de anos a chegar à Terra, apesar de não ter a forma de uma espiral como a Via Láctea, tem duas características que são comuns a ambas: um disco em rotação e um bojo (grupo de estrelas compactadas na região central da maioria das galáxias espirais).

Em comunicado, o Observatório Europeu do Sul (OES) refere que se trata da primeira vez que um bojo galáctico "é visto tão cedo na história do Universo", fazendo da SPT0418-47 "a galáxia semelhante à Via Láctea mais distante observada até à data".

As observações foram feitas com o auxílio do radiotelescópio ALMA, no Chile, do qual o OES é parceiro, e a galáxia surgiu quando o Universo tinha 1,4 mil milhões de anos (a teoria do Big Bang estima que o Universo terá 13,8 mil milhões de anos).

"A grande surpresa foi descobrir que esta galáxia é, de facto, muito semelhante a galáxias próximas, contrariamente a todas as expectativas baseadas em modelos e observações anteriores menos detalhados", afirma, citado pelo OES, um dos coautores do trabalho, Fillippo Fraternali, do Instituto Astronómico Kapteyn, da Universidade de Groningen, na Holanda.