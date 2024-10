Cerca de duas mil pessoas, de várias partes do país, juntaram-se hoje no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, para participar na “maior aula de programação do mundo”, com objetivo de inscrever este feito no Guinness World Records.

