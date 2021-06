A Internet of Things (IoT) não é "o futuro". Estima-se que no final de 2021 existam 35 mil milhões de dispositivos IoT ligados, podendo chegar aos 75 mil milhões em 20 25 . Por isso, a IoT é já parte do presente.

Ao longo dos anos, tem havido cada vez mais áreas e indústrias a apostar na digitalização das operações e na adoção de soluções IoT. E pensando não só nos problemas de hoje, mas também de amanhã, a Altice Empresas lançou em 2016 o IoT Challenge, um evento que desafia startups e empresas que atuem no mercado português a apresentarem soluções inovadoras de IoT que ajudem as empresas a dinamizar os seus negócios, enfrentando os desafios atuais e futuros com sucesso, ao mesmo tempo que procura identificar novos parceiros para oferecer mais e melhores soluções aos seus clientes.

Dos cerca de 180 participantes e mais de 50 projetos, já houve vencedores das áreas mais distintas, como a Saúde, o Ambiente e o Retalho. Pode encontrar mais informações sobre as cinco edições anteriores aqui.

A 6.ª edição do IoT Challenge

O desafio deste ano passa pela apresentação de soluções IoT com base nas conetividades do futuro. O destaque vai para a conetividade 5G, com a vantagem da velocidade e mínima latência, mas também podem ir a concurso soluções NB-IoT (NarrowBand-IoT) ou LTE-M (Long Term Evolution for Machines), que utilizem o serviço IoT da Altice Empresas e permitam criar novos modelos de negócios, contribuindo para o processo de transformação digital do mercado português.

Os mercados alvo destas soluções podem ir da Indústria à Saúde, passando pelo Retalho ou pela Logística.

O evento de kickoff para boas vindas às equipas participantes está marcado para dia 6 de julho e o evento final de apresentação e entrega de prémios, que contará com equipas, clientes e parceiros, acontecerá no dia 7 de outubro, em formato a decidir de acordo com a situação pandémica.

Para participar, as equipas devem ser constituídas por duas pessoas. As inscrições estão abertas até dia 27 de junho e os projetos selecionados serão anunciados no dia 29 de junho. Para se candidatarem, os participantes poderão inscrever-se aqui.

Adicionalmente, as equipas participantes poderão desenvolver e testar as suas soluções de IoT recorrendo aos seguintes espaços Altice:

ENTER, espaço em Lisboa do programa Altice Labs Open Innovation, onde são estabelecidas parcerias com startups nacionais e internacionais que fornecem produtos ou serviços em áreas de interesse do Grupo Altice;

golabs.IoT e golabs.5G, dois laboratórios tecnológicos onde fabricantes, parceiros e clientes Altice Empresas, bem como academia e startups, podem beneficiar de suporte no teste e evolução das suas soluções até ao seu lançamento.

Quais são os prémios?

Para além de descontos em serviços IoT da Altice Empresas para todos os participantes, serão atribuídos outros prémios aos melhores classificados, nomeadamente: