Já imaginou ser proprietário de um terreno na ilha da Madeira? Uma casa junto à costa com uma vista deslumbrante sobre o oceano, com as montanhas a comporem o fundo da paisagem? A poucos minutos de um mergulho em águas quentes - ou de uma casa de poncha ou de um restaurante de peixe fresco, acabadinho de pescar? Agora, imagine tudo isto num metaverso.

Já é possível comprar uma “parte” da ilha da Madeira no metaverso e ser dono de uma parcela de terreno virtual idêntico ao real. A plataforma Madalia World criou uma versão digital da Ilha da Madeira e celebrou uma parceria com o Governo Regional da Madeira.

O anúncio foi feito esta quarta-feira e as primeiras 500 parcelas de terreno virtual em Madalia estão disponíveis na plataforma Exclusible em formato NFT numa coleção “Pioneers Collection”.

A fusão entre o mundo físico e virtual não é a única novidade anunciada, sendo que pela primeira vez no mundo existe um governo a reconhecer esta união. A Madalia World celebrou uma parceria com o Governo Regional da Madeira para que seja possível deter uma parcela de terreno licenciada, para construir de forma virtual. À luz desta parceria, torna-se possível que as pessoas possam explorar a Madeira de uma nova forma única, simultaneamente virtual e real.

O “Madalia World” é um mundo virtual que incorpora um “digital twin” da Madeira (esta ilha é a irmã gémea virtual da Madeira) que representa com precisão os locais reais da ilha, bem como a sua dimensão real e finita. Desta forma, e para promover uma primeira venda de propriedades virtuais, a startup de Web3 Exclusible, que desenha e cria experiências digitais no metaverso, vai comercializar as 500 parcelas de terreno únicas que compõem Madalia World, e que diferem em tamanho e exclusividade.

Os terrenos, onde é possível construir casas num mundo fantástico e viver aventuras contracenando com paisagens reais, têm preços diferentes consoante a sua dimensão e localização (podem ir até aos 40 mil euros), e estão à venda a partir de hoje em Exclusible.com.

“Quem possuir uma das 500 parcelas exclusivas do primeiro lançamento, vai ter também acesso antecipado ao Immersive Entertainment relacionado com o IP Madalia, a todas as vendas de bilhetes de eventos públicos de Madalia e a todas as futuras vendas de Imóveis Virtuais & NFT Drops da Exclusible bem como acesso à compra de bilhetes para a gala anual exclusiva da Madalia e um convite para a "festa das árvores" para plantar uma das 500 árvores para compensar a pegada de carbono do mint e das transações de NFT.” explica Candy Flores de Freitas, co-fundadora e CEO da Dimmersions, empresa focada em criar soluções de realidade virtual e aumentada que criou a Madalia.

Como este mundo virtual tem uma conexão real com a Madeira, é também possível que haja uma relação entre as dimensões físicas e virtuais. Encoraja-se a que os proprietários visitem a sua própria parcela de terreno na madeira e testem as suas construções usando Realidade Aumentada na localização exacta no mundo real.