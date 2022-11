O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, celebrou no palco da Web Summit o lançamento da Fábrica de Unicórnios, uma ideia lançada neste mesmo palco em 2021 e que se tornou realidade na semana passada.

"Muitos disseram que era impossível", recorda Carlos Moedas, mas "a inovação não é uma ideia, mas um processo".

E para o provar contou a história do seu "amigo", Bertrand Piccard, que deu a volta ao mundo num avião solar depois de engenheiros aeronáuticos lhe terem dito que tal seria impossível. "Rodeia-te, Carlos, das pessoas que não sabem que é impossível", aconselhou Piccard, que teve de recorrer a um construtor de barcos para tornar o seu sonho possível.

"Foi isso que fiz", disse Moedas, orgulhoso por agora anunciar que também o sonho da Unicorn Factory Lisboa se tornou realidade.

A Unicorn Factory Lisboa, apresentada no passado dia 27 de outubro, sediada no Hub Criativo do Beato, é uma "plataforma de programas e hubs que vem apoiar startups e scaleups na criação de produtos e modelos de negócio disruptivos e no desenvolvimento de processos eficientes para ganharem escala global e, eventualmente, se tornarem 'unicórnios', que são empresas avaliadas em mil milhões de dólares", explica a organização, em comunicado.

Neste sentido, a Unicorn Factory Lisboa "apresenta-se como a marca umbrella, que agrega a Startup Lisboa e o Hub Criativo do Beato, e que se expande nas várias operações ao longo de toda a cadeia de valor do empreendedorismo, sob o slogan 'It’s only a myth until you make it true' [só é mito enquanto não o tornares realidade].

Os objetivos da Unicorn Factory Lisboa passam por apoiar startups na fase inicial (Early stage), através da atuação da Startup Lisboa; apoiar estas empresas na fase de crescimento (Growth stage), com o novo programa de Scaling Up, por forma a potenciar o seu impacto económico, e atrair scaleups e unicórnios internacionais para Lisboa com o programa Soft.

Neste capítulo, Carlos Moedas congratulou-se por anunciar que, no último ano, oito unicórnios abriram escritórios na capital.

"Venham para Lisboa, venham provar que será a nova geração a mudar o mundo e não os políticos", convidou o autarca, cujo objetivo continua a ser "transformar esta cidade numa cidade onde o impossível se torna possível".

A sétima edição da Web Summit arrancou hoje em Lisboa, contando com mais de 70 mil participantes, 2.630 ‘startups’ e empresas, 1.120 investidores e 1.040 oradores.

Além da convidada "surpresa" Olena Zelenska, primeira-dama da Ucrânia, a sessão de abertura da Web Summit contará ainda com a presença do primeiro-ministro António Costa, do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, de Lisa Jackson, VP of Environmental Initiatives da Apple, Changpeng Zhao, Co-founder & CEO da Binance, Katie Prescott, Technology Business Editor no The Times e Misan Harriman, Chair / Founder at Southbank Centre / Culture3.