“Desde pequeno, foi um sonho jogar na Europa. Infelizmente, nunca o concretizei na carreira profissional. Graças a Deus, estamos aqui a realizar um sonho e espero que seja só o início da caminhada. Espero estar à altura, aqui no Sporting”, disse.

O golo que apontou ao serviço do Goianésia, do campeonato goiano do Brasil, permitiu a Wendell Lira aparecer entre os grandes nomes do futebol mundial, derrotando, entre outros, o ‘astro’ argentino Lionel Messi na corrida ao prémio Puskas, em 2015.

“Foi um golo mágico. Um momento de pura criatividade, ao estilo brasileiro de criar na hora. Nunca pensei que aquele golo pudesse tomar as proporções que tomou. Ainda não consegui fazer um golo igual no [videojogo] FIFA”, afirmou, entre risos.

Várias lesões graves obrigaram Wendell Lira a terminar a carreira, que se iniciou no Góias e na qual ainda alinhou na seleção brasileira de sub-20, mas o ex-futebolista justificou a opção de enveredar por uma carreira nos videojogos, ao invés de permanecer no mundo do futebol, em outras funções.

“Sempre tive uma paixão muito grande pelos videojogos. Com 27 anos, comecei a pensar no futuro. Passei cinco, seis anos da minha vida a rodar em clubes com muitas dificuldades. Quando apareceu a oportunidade de ter uma vida mais confortável e junto da minha família, não pensei duas vezes”, explicou.