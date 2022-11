De maneira a acelerar a mobilidade eletrificada por uma condução mais limpa, a Nissan, que tem a ambição de alcançar 50% de eletrificação da sua gama até 2030, anunciou no início do ano que a gama Qashqai iria apresentar o sistema e-POWER da marca.

Introduzida originalmente no Japão por alturas do lançamento do modelo Note, em 2017, a tecnologia chega agora ao mercado Europeu, embora otimizada e repensada para satisfazer as necessidades do dia-a-dia dos consumidores do Velho Continente. Na sua essência, foi desenvolvida e pensada para os condutores que gostavam de deixar os seus carros movidos a diesel, mas que sentem dúvidas relativamente aos modelos híbridos plug-in (os que precisam de um carregador externo para alimentar a bateria) ou elétricos.

Visto pela marca como essencial para a sua estratégia de eletrificação a longo prazo, o trunfo deste sistema passa pelo facto de possibilitar a sensação de uma condução elétrica, ainda que sem a preocupação que afeta muitos consumidores: a autonomia e a necessidade de carregamento. Mas como?

Carregar a bateria com combustível

O conceito pode parecer estranho e confuso. Afinal, estamos a falar de um sistema que permite a um modelo híbrido comportar-se como um elétrico através de gasolina. No entanto, há uma explicação: o combustível é necessário, mas apenas para carregar a bateria, uma vez que é o motor a gasolina que gera eletricidade.

Na prática, o que acontece? O motor a gasolina gera eletricidade, que pode ser transmitida através do inversor para a bateria, o motor elétrico ou ambos.

No entanto, a motorização da Nissan distingue-se pelo facto de o motor elétrico ser a única fonte de energia para as rodas. Ou seja, a única missão do motor de combustão é alimentar o elétrico.

O intuito por detrás desta particularidade passa por permitir a experiência de condução de um veículo elétrico, sem os constrangimentos que surgem da necessidade de carregamento.

Quais as vantagens? Como as rodas são alimentadas exclusivamente pelo motor elétrico puro, o efeito "rev up" dos híbridos tradicionais aquando de uma aceleração mais forte não se verifica. Além disso, a tecnologia consegue escolher a velocidade adequada em relação à velocidade na estrada, conduzindo a uma maior eficiência de combustível e a menores emissões de CO2.

Em Portugal, o sistema e-POWER da Nissan encontra-se introduzido em duas gamas: os crossovers Qashqai e X-Trail.

Nissan Qashqai, o crossover pioneiro

O novo crossover Nissan Qashqai, disponível no mercado português desde setembro, é o primeiro modelo da marca em solo europeu com o carimbo e-POWER. Fiel às linhas que o transformaram num automóvel extremamente popular entre os consumidores portugueses, esta terceira geração adapta-se à realidade dos novos tempos e apresenta-se como uma opção a pensar na vida na cidade ou para desfrutar de uma aventura em família.

Desenhado para dar conforto a quem passa muito tempo no "pára-arranca" citadino, além de oferecer o prazer de uma condução eletrificada em sintonia com o ambiente, está pensado para ser uma porta de entrada para veículos totalmente elétricos.

Neste modelo, a bateria é complementada por um motor com relação de compressão variável turbo comprimido a gasolina com 1,5 litros de cilindrada (156cv) e por um gerador de energia, inversor e motor elétrico de 140kW, de tamanho e potência semelhantes aos encontrados nos automóveis elétricos da Nissan.

Mais informações? Descubra mais sobre Nissan Qashqai com e-POWER neste link .

Nissan X-Trail, a dar espaço à aventura

A nova geração deste modelo volta a apresentar aquilo que já se via e estava presente nas anteriores: um SUV com uma componente visual versátil, robusta e moderna. No entanto, agora, com duas particularidades que o distinguem dos demais:

Mais capacidade de aventura através da tração eletrificada avançada do sistema de tração às quatro rodas e-4ORCE.

Mais espaço e conforto, visto ser o único SUV eletrificado de sete lugares (reais) no seu segmento.

No que toca ao sistema e-4ORCE, dois motores elétricos (atrás e à frente) garantem uma potência total de 157kW (213cv) graças ao motor traseiro de 94kW (0-100km/h em 7 segundos). Paralelamente, a capacidade do sistema em controlar o binário e a travagem de cada roda vai permitir a aderência em para subir encostas ou lidar com condições adversas com a maior das confianças.

E pese embora a versão e-POWER da nova geração do X-Trail ser a mais procurada, a Nissan conta com versão híbrida com tração tradicional. Gerando 120kW (163cv) e 300Nm de binário, será oferecida apenas em configuração de tração a duas rodas, associado a uma transmissão continuamente variável Xtronic.