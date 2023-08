A Bolt anunciou esta semana que assinou uma parceira com a Starship Technologies, empresa que fornece serviços de entregas autónomas, com objetivo de colocar milhares de robôs a fazer entregas da Bolt Food (além da aplicação de viagens, a Bolt tem outra que entrega comida e compras do supermercado).

Em comunicado, a Bolt explica que passa agora a ter uma nova gama “de opções de entrega multimodais, dependendo do tamanho e distância da encomenda”. No entanto, para já, e ainda que faça intenções de expandir para mais países “até final do ano”, esta modalidade vai estar apenas disponível na Estónia.

Os robôs

Tal como a Bolt, a Starship Technologies é uma empresa nascida na Estónia, mas cujos robôs “fofos” já são bem conhecidos entre os alunos de algumas universidades norte-americanas, uma vez que já andam a fazer entregas no campus (um aluno chegou mesmo a prestar homenagem ao criar um “Startship Mobile”). Na Europa, em Milton Keynes, cidade inglesa, as entregas por carrinho com rodas também não causa surpresa.