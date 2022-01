A Microsoft criou um autêntico frenesim ao anunciar que planeia adquirir a Activision Blizzard, um dos nomes sagrados do mundo dos videojogos (mas que atualmente vive banhada por uma onda de acusações). Os valores em causa, de resto, espelham bem o poder das empresas envolvidas: aproximadamente 69 mil milhões de dólares. Será o maior negócio de sempre na indústria gaming e um dos maiores da indústria do entretenimento. Dada a dimensão de todos os agentes envolvidos, deve demorar um ano ou mais até que tudo fique acertado.

Em comunicado, é referido que o atual CEO da Blizzard, o polémico Bobby Kotick, debaixo de fogo, vai continuar no cargo (embora a Axios e outros meios digam que com dias contados) e que depois de concluído o negócio, passa a reportar a Phil Spencer, CEO da Microsoft Gaming e homem forte dos videojogos da marca Xbox.

Quer ler mais histórias como esta? Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui.

Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui. O futuro dos negócios e os negócios com futuro todas as segundas-feiras na sua caixa de e-mail.

na sua caixa de e-mail. Siga-nos também no Facebook, LinkedIn , no Instagram e no Twitter.

Do ponto de vista da Microsoft, segundo a Barrons, o "acordo parece brilhante". Além de ver o preço das ações da empresa subir com as notícias da compra, parece que não vai requerer financiamento, tal é a saúde financeira e do dinheiro atual em caixa. Quando concluído, será a maior aquisição de sempre da gigante tecnológica (em 2016, quando adquiriu o LinkedIn, investiu mais de 26 mil milhões de dólares).

No caso da Activision Blizzard, a Time escreve que o negócio não podia ter acontecido em melhor altura. Com Kotick no epicentro de um escândalo (investigação) que visa tirar a limpo as inúmeras acusações de ex-funcionários sobre o ambiente vivido na empresa (alegadamente num espírito de "frat boys" semelhante ao de uma fraternidade universitária) em que atos de discriminação, assédio sexual e cultura tóxica eram recorrentes.

O que nos leva à questão: porque é que a Microsoft decidiu avançar agora com a compra deste gigante se há uma investigação em curso para escrutinar um largo historial de abuso e assédio a funcionários? A verdade: foi uma boa oportunidade para os dois lados. Mas por partes.

O que faz a Activision Blizzard?

A empresa distribui, desenvolve e cria jogos — só que muito populares, que valem muito dinheiro e com uma legião de fãs a rondar os milhões;

"Call of Duty", "Diablo", "Overwatch", "World of Warcraft" ou "Candy Crush" são apenas alguns exemplos do espólio e que são produzidos nos seus estúdios;

Independentemente de toda a polémica em que está envolvida, de acordo com o relatório anual de 2020, a empresa faturou 8,1 mil milhões de dólares;

Com escritórios e estúdios espalhados pelos quatro cantos do globo, conta com mais de 10 mil empregados.

A Microsoft avançou com o negócio. Porquê?

Quer dar uma dentada valente no segmento dos jogos mobile (95% de todos os jogadores a nível mundial fazem-no no telemóvel) e dar passos no futuro (aka metaverso);

A secção gaming da Microsoft vai ficar a valer 175 mil milhões. Em termos de receita, tornar-se-á a terceira força da indústria a nível mundial, ficando atrás apenas da rival Sony (PlayStation) e da chinesa Tencent (dona da Riot Games, que faz o "League of Legends");

Esta compra vai dar sensivelmente mais 400 milhões de jogadores ativos à Microsoft — e que por inerência vai alimentar bastante o seu serviço de subscrição, o Game Pass (funciona de forma semelhante à Netflix; uma pessoa tem à sua disposição um vasto catálogo, mas em vez de ver um filme faz o download do jogo que lhe interessa sem ter que pagar mais por isso);

Avaliada em mais de 200 mil milhões de dólares, a secção gaming é atualmente a maior indústria do entretenimento e aquela que mais cresce. A nível mundial, existem mais de 3 mil milhões de pessoas a desfrutar de videojogos (em 2030 é esperado que o número ascenda aos 4,5 mil milhões).

O que está em jogo