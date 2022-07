Mas não é na Europa. Na Coreia do Sul, em junho, os camionistas fizeram uma greve de 8 dias, afetando vários setores, nomeadamente os do aço e dos chips de computadores. Na Hyundai, votou-se uma possível greve.

Na Alemanha, cerca de 8000 trabalhadores portuários entraram em greve na semana passada, com impacto em seis grandes portos - Hamburgo, Bremen, Emden, Bremerhaven, Brake and Wihelmshaven - e provocando o atraso na distribuição de mercadorias.

Ative as notificações do SAPO 24.

Um artigo do parceiro

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt