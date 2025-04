De acordo com agência Europa Press, a empresa alertou para o facto de uma “pequena minoria” de programadores utilizar intencionalmente as aplicações API da OpenAI nas suas atividades, violando as políticas de utilização da tecnologia.

Com o objetivo de garantir que a IA seja amplamente acessível, mas usada com segurança, a OpenAI começou a implementar um processo de verificação para organizações, de forma a mitigar o uso inseguro da IA.

Neste sentido, a empresa lançou o estatuto de Organização Verificada, com base num requisito de verificação de identidade que será necessário para que os programadores desbloqueiem o acesso aos modelos e capacidades de IA mais avançados ao utilizarem as aplicações de programação.

Segundo a informação disponibilizada pela empresa, este processo de verificação para além de reduzir o uso indevido das suas ferramentas de IA, permite, ao mesmo tempo, continuar a disponibilizar os seus modelos mais avançados à comunidade de programadores.

A OpenAI afirmou que as organizações podem verificar a sua identidade através de uma configuração na plataforma e depois estarão prontas para aceder as funcionalidades da OpenAI em matéria de IA.