A missão desta foodtech criada em 2019 passa por oferecer uma alternativa à carne animal, criando uma carne de origem vegetal que diz ter a "mesma suculência, textura e sabor".

Agora, para mergulhar e conquistar o mercado latino, a Future Farm anunciou uma parceria com um dos fenómenos da indústria musical a nível global: Anitta, a "Patroa do Brasil".

A brasileira já tinha revelado anteriormente interesse por este tipo de alimentação e pelo trabalho desenvolvido pela Fazendo Futuro, mas agora aprofunda o seu relacionamento ao tornar-se business partner. Segundo Marcos Leta, CEO e Fundador da empresa, a parceria acontece porque partilham os mesmos objetivos e missão.

"Mais do que uma simples parceria"

"Isto é muito mais do que uma simples parceria, é um investimento no futuro da alimentação", elucida Marcos, acrescentando, de acordo com um comunicado enviado à imprensa, que além de "termos muita sorte em tê-la como business partner", a artista e empresária vai ajudar a alimentar o "futuro da nossa empresa e fazendo avançar a nossa missão, que é mudar a forma como o mundo come".

Já a Patroa do Brasil, que também fez saber da parceria através das suas redes sociais, realçou no mesmo comunicado estar "contente" e "entusiasmada", uma vez que chega à empresa para ajudar com a sua experiência em gestão e marketing.

"Somos uma empresa que pensa no futuro, no ambiente e, acima de tudo, na forma como as pessoas comem. Quero apresentar novas possibilidades. O futuro está cheio delas, certo?", remata Anitta.

Hambúrguer neutro em carbono

Graças à chegada da cantora, que marcará presença no Rock in Rio Lisboa no próximo 26 de junho, a Future Farm vai "aumentar o desenvolvimento dos seus produtos e expandir a sua distribuição", de modo aguçar "a curiosidade dos brasileiros" neste tipo de produto.

No entanto, em Portugal, também já é possível dar umas dentadas neste tipo de carne de origem vegetal feito através de tecnologia de ponta desde março, encontrando-se os produtos disponíveis (salsichas, hambúrgueres, carne picada) no El Corte Inglés.

O ex-líbris da empresa é o Future Burger, que se tornou recentemente neutro em carbono. Em comunicado, a Future Farm explica que tal feito é possível uma vez que "a totalidade das emissões de carbono desde a criação do hambúrguer até ao consumo por parte do consumidor são agora compensadas num projeto de proteção ambiental na Amazónia, que tem a quantidade de carbono equivalente ao que a empresa necessita para compensar as vendas do produto a nível mundial".