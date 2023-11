Portugal e, essencialmente, Lisboa têm sido um caso de estudo nos últimos dez anos no que à criação de startups diz respeito. Existem, neste momento, mais de quatro mil empresas tecnológicas e a cada dia chegam mais pessoas à capital portuguesa para seguir o rumo de outras que já tiveram sucesso.

Gil Azevedo, Diretor Executivo da Startup Lisboa, foi esta terça-feira um dos oradores no primeiro dia da Web Summit. Licenciado em Engenharia e Gestão Industrial, o especialista, que o ano passado trocou o Dubai para ajudar a que Lisboa chegasse ao topo das melhores cidades tecnológicas em todo o mundo, apresentou as suas razões para este sucesso.

"Estamos cá para ajudar a criar talento, depois ajudar as startups, com, também, a ajuda da cidade de Lisboa. No fim, somos uma plataforma de programadores e hubs, com o objetivo de criar uma visão, a de que Lisboa é um dos melhores centros tecnológicos do mundo", disse Gil Azevedo, que salienta as suas três razões para que Lisboa esteja no topo das escolhas de quem quer criar uma startup.

"Lisboa chegou aos primeiros lugares do ranking por três razões, no meu entender. Primeiro, a qualidade de vida na cidade, depois o compromisso de quem cá trabalha para ajudar na inovação , finalmente, o ecossistema tecnológico que já existe, as pessoas estão ligadas a nós e à cidade, há uma rede enorme de investidores, mentores, etc", concluiu o Diretor Executivo da Startup Lisboa.

Na hora de elogiar a capital portuguesa e Portugal, também António Dias Martins, CEO da Startup Lisboa, afina pelo mesmo diapasão. E vai, inclusive, mais longe na hora de dar razões a quem queira vir para Portugal.

"Há talento e dinheiro, em lisboa, para criar startups. Temos muitos talentos no país e muitas iniciativas e suporte financeiro para quem quiser começar uma aventura e um negócio destes. Os rankings dizem mesmo que Portugal é um dos melhores países para crescer neste meio, estaremos no Top4", salientou António Dias Martins, referindo que o facto de existir "muito e bom talento em Portugal" se deve, sobretudo, "às nossas universidades.

O CEO da Startup Lisboa diz mesmo que há poucos locais como Lisboa e Portugal para crescer rapidamente neste ramo. "Nos últimos 10 anos tem havido políticas e incentivos para esta gente talentosa, para desenvolver estes talentos. Mas não é só sobre pessoas e talentos, mas sobretudo sobre várias condições que fez de Lisboa e de Portugal dos mais atrativos no mundo para começar uma empresa", disse, dando depois um exemplo: "Das 50 maiores empresas portuguesas, sete são tecnológicas. Isto é importante porque assim o Governo tem de prestar atenção a este tipo de negócios".

Portugal é visto também como um local estratégico para o mundo das startups, sobre por ser um país pequeno. 2O facto de termos 10 milhões de pessoas torna mais fácil o modo de trabalhar e chegar mais rapidamente às pessoas e investidores. Em Portugal podemos chegar de uma forma fácil a quem quer investir, podemos colocar em contacto tudo e todos de uma forma rápida e isso é bom para eles. Podemos chegar facilmente a europeus, por ser o nosso continente, e ainda a África e a América latina pela ligação do nosso país a muitos países desse continente", concluiu.