Para se saber quais foram os hábitos de consumo de cada um no Spotify em 2023 é necessário aceder à página dedicada do Wrapped para se conhecer o balanço do gosto musical de cada um ao longo do ano.

Do ponto de vista geral, de acordo com um comunicado da plataforma enviado às redações, em Portugal a música mais ouvida pertence pela primeira vez a uma artista portuguesa, Bárbara Bandeira, com o tema 'Como Tu (feat. Ivandro)', seguindo-se 'Tá OK', de DENNIS, e 'Nosso Quadro', de AgroPlay, na terceira posição.

Sabe-se também que este ano os portugueses optaram por uma nova artista internacional preferida, sendo Taylor Swift, que subiu ao primeiro lugar depois de ter ficado na terceira posição o ano passado. Segue-se The Weeknd, líder em 2022, e Drake, o líder em 2021.

No que diz respeito aos artistas com as músicas mais ouvidas a nível mundial, a primeira da lista é Miley Cyrus, com 'Flowers', seguida de SZA, com 'Kill Bill', e Harry Styles, com 'As It Was', que foi o líder desta categoria em 2022.

Este ano há ainda 7 artistas portugueses no top 20 dos mais ouvidos, quando em 2022 não havia nenhum artista local, sabendo-se também que os utilizadores portugueses consumiram mais 42% de música local. Entre os artistas nacionais mais ouvidos, o pódio é liderado por T-Rex, que tinha ficado na quarta posição no ano passado, seguido de Ivandro, líder em 2022, Plutonio, em terceiro lugar, e Wet Bed Gang e Julinho Ksd, a fechar o top cinco.

No que diz respeito aos álbuns preferidos dos portugueses na plataforma, o primeiro lugar pertence ao português T-Rex com 'COR D’ÁGUA'. No segundo lugar está 'Dos Prédios Deluxe' de Veigh e no terceiro está 'Starboy' de The Weeknd.

Nos podcasts, existe um consumo cada vez mais elevado e com uma maior diversidade de conteúdos, quer nacionais bem como internacionais, e por isso voltaram a assumir um lugar de destaque no consumo de áudio no Spotify.

O podcast mais ouvido em Portugal volta a ser o da humorista Joana Marques, 'Extremamente Desagradável'. Em segundo lugar, estreia-se o novo podcast de Bruno Nogueira, 'isso não se diz'. Já 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha', de Ricardo Aráujo Pereira, fecha o top três.

A nível global, o top é novamente liderado pelo podcast americano 'The Joe Rogan Experience', seguido por 'Call Her Daddy' de Alex Cooper, e 'Huberman Lab' da Scicomm Media.