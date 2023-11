A Karion Therapeutics, fundada por quatro empreendedoras e nascida na Escola de Medicina da Universidade do Minho, criou uma molécula promissora para o tratamento do cancro agressivo.

A molécula da Karion Therapeutics revela potencial clínico para 12 tipos de cancro, mas a startup nascida na Escola de Medicina da Universidade do Minho, numa fase inicial, vai focar-se no Carcinoma de Células Renais e o Cancro da Mama Triplo Negativo devido às elevadas taxas de mortalidade e aos desafios sentidos durante os tratamentos atuais.

Os primeiros estudos pré-clínicos feitos em animais são prometedores e a descoberta já mereceu várias distinções, a última das quais o prémio "Born from Knowledge" nos BfK Awards, no valor monetário de 2.500 euros, atribuído pela Agência Nacional de Inovação (ANI), no âmbito dos Altice International Innovation Awards 2023.

Um artigo do parceiro

