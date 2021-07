Em comunicado, a TVG explicou que durante o espaço informativo "Telexornal mediodía" fez uma ligação em direto a partir do Monte do Gozo, em Santiago de Compostela, recorrendo ao 5G, através da empresa de telecomunicações Telefonica.

Esta foi uma ligação de teste, no âmbito de um programa de modernização tecnológica da Galiza.

Portugal e a Lituânia eram os dois países da União Europeia sem serviços de quinta geração no final de junho, de acordo com último relatório do Observatório Europeu para o 5G.

Atualmente, os países da União Europeia que já têm serviços 5G são Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Dinamarca, Estónia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, República Checa, Roménia e Suécia.

Segundo aquele observatório, "em muitos países há mais do que um fornecedor de serviço 5G".