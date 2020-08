Só no mês de abril a Zoom, uma das plataformas muito utilizada para videoconferências, registou “300 milhões de participantes em reuniões diárias”. Utilizada para o mesmo fim, também a plataforma Google Meet, que nesse mês passou a estar disponível a todos de forma gratuita, registou um aumento de “três milhões de utilizadores todos os dias”. A Microsoft Teams, outra das opções, registou um crescimento de 12 milhões de utilizadores a nível global no mês de março.

Vejamos algumas das vantagens que as videoconferências podem trazer para as empresas:

Disponibilidade: A grande vantagem da utilização de plataformas como a Zoom, o Skype e o Google Meet é que facilitam a interação com outros. Independentemente da profissão ou do lugar no mundo em que se encontre, para conseguir estar presente nas suas reuniões, precisa apenas de ter acesso a Internet e a pelo menos um dispositivo, seja telemóvel, computador ou tablet.

Otimização de tempo: Por eliminar deslocamentos físicos e pela sua facilidade de acesso em qualquer lugar, as videoconferências otimizam a gestão do tempo, pois tendem a ser mais focadas no objetivo final.

Adaptabilidade e imagem positiva da empresa: Entre as várias opções de comunicação disponíveis quando se trabalha remotamente, a videoconferência é aquela que permite uma melhor comunicação entre colegas e com parceiros ou clientes, uma vez que permite um contacto instantâneo e a visualização dos seus participantes. Contribui também para uma imagem positiva perante o mercado, já que demonstra dinamismo, atualização e capacidade para se adaptar a cenários inesperados.