Num encontro com jornalistas em Lisboa, o responsável (‘head of government relations’) da plataforma de partilha de vídeos curtos avançou que “há 3,6 milhões de utilizadores ativos mensais em Portugal do TikTok”.

“Acho que é uma boa penetração”, acrescentou Enrico Bellini.

Os dados constam do último relatório do regulamento dos serviços digitais (DSA – Digital Services Act) de outubro.

Em 25 de novembro, o TikTok anunciou uma parceria com o português Polígrafo para lançar uma campanha de literacia mediática em Portugal com o objetivo de combater a desinformação, “capacitando os utilizadores” da rede social de competências neste âmbito.

Esta iniciativa de literacia mediática “visa capacitar os utilizadores a tomarem decisões bem informadas sobre o conteúdo que encontram”.

Esta campanha “inclui várias funcionalidades interativas e recursos dentro da plataforma, especificamente desenhados para promover o consumo de informações precisas e incentivar uma abordagem crítica na avaliação de conteúdos”, referiu na altura a rede social.