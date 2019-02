Uma festa filmada por telemóvel na prisão de Paços Ferreira foi, esta semana, motivo de discussão e levou inclusive a diretora do estabelecimento prisional à Assembleia da República. O facto é que a tecnologia não conhece os muros das prisões e, em alguns casos, até está a ser bem acolhida por quem as gere. É o caso das aplicações Pigeonly, InmateAid, e Flikshop, todas criadas por ex-reclusos, e que já têm milhões de utilizadores. O objetivo é permitir que presos e famílias possam manter contacto sem por em causa a segurança.

No caso específico dos Estados Unidos, um país com 2,3 milhões de pessoas nas prisões, a questão do preço a pagar para manter contacto com a família tem contornos específicos. Um primeiro que se relaciona com o acesso aos computadores da prisão para poder estar online: os computadores não são muitos e paga-se 0.05 dólares por minuto para estar online ( o valor/ hora pago aos presos pelos trabalhos que desempenham é de 0,08 dólares). Se a opção for usar o telefone, o preço é de 0.21 dólares por minuto nas longas distâncias, com apenas três operadoras a poderem disponibilizar esse serviço.

Três apps criadas desde 2015 - todas elas desenhadas por ex-reclusos - têm por objetivo dar alternativas. A InmateAid, por exemplo, é uma plataforma que permite às famílias estarem em contacto mediante um pagamento mensal de 8.95 dólares. Tem mais de um milhão de utilizadores.

As outras duas - Pigeonly e Flikshop - aproximam-se mais do conceito de Instagram para famílias e reclusos (o Flikshop promove-se mesmo assim) , permitindo a partilha de imagens - ainda que não imediata, já que tem de ser escrutinada através do serviço de email das prisões.

“Vi em primeira mão como é difícil e caro manter o contacto”