Leonardo está pela primeira vez em Lisboa e à reportagem da Lusa o jovem brasileiro explica ter vindo para assistir às várias conferências e saber o que “o mundo está a trazer em novidades em termos de tecnologia e inovação”.

“É uma experiencia única, estão aqui vários povos reunidos todos a pensar como fazer a transformação digital no continente, no mundo. Uma oportunidade para todos”, salientou o jovem, que trabalha com comércio eletrónico, referindo que esta é também “uma oportunidade muito grande de ‘networking’”.

A três horas da abertura das ‘portas’ no Meo Arena (16:00), no Parque das Nações, Powell, que vem da Polónia, explica que participa sobretudo para “fazer ‘networking’”, acrescentando que é “uma inspiração” participar no evento.

“Há muitos participantes interessantes. Venho aprender. Quero muito ouvir a palestra de Tony Blair [antigo primeiro-ministro do Reino Unido]”, frisa.

No aeroporto, logo depois de chegar, a maioria dos participantes sai em direção à tenda onde decorrem as acreditações. Alguns são encaminhados pelos diversos jovens voluntários presentes que os recebem com um sorriso e pequenas explicações.

Eva chegou esta manhã do Chipre e explica à Lusa que todo o processo de acreditação foi “muito fácil”, tal como perceber os transportes: “Correu tudo bem, estava tudo muito bem organizado”.

A jovem vem pela primeira vez à Web Summit, em representação da empresa Nanometrisis, que tem um expositor na feira tecnológica onde vai dar a conhecer os seus serviços e de onde espera levar clientes.