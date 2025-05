Sempre sonhaste em saber o que é o que o teu cão estava a sentir ou a querer dizer? Há uma empresa na China que acredita que esse sonho pode ser realizado.

Na patente é descrito um sistema que recolhe dados dos animais, como sons vocais, comportamentos e sinais fisiológicos . Basicamente vai conseguir avaliar o estado emocional dos animais de estimação e com base nesta análise vai traduzir as emoções para “fala”.

