Ainda antes da ‘hora de ponta’ dos almoços nos espaços entre os quatro pavilhões da Feira Internacional de Lisboa (FIL), o russo Konstantin Bychenkov come um caldo verde, com o obrigatório pedaço de chouriço, e mesmo sem se lembrar do nome da sopa, já enumera as suas qualidades.

A sopa em si não era desconhecida para este russo, que já a tinha encontrado numa cadeia de comida rápida norte-americana em Portugal, onde, com esta vez, já conta três presenças.

“Os russos gostam muito de sopas, que são muito saudáveis, saborosas e fáceis de comer. São ótimas. Eu gosto da cozinha portuguesas. E quando vejo esta sopa, sei que estou em Portugal”, garante.

O também russo Vasily Mazanyuk escolheu experimentar uma bifana, nesta sua quarta visita a Portugal e terceira na Web Summit, mas já relata, com agrado, as experiências que teve com o naco na pedra e com o marisco.

E mesmo sem saber o nome da sandes que ia começar a comer, justifica a sua escolha pelo “bom ar, cheiro bom”. “E gosto que quando cozinham, metam muito molho”, remata.

Nuno Antunes não recorre às ‘app’ para vender bifanas no tacho, batatas fritas e bebidas, mas faz já uma avaliação positiva da sua primeira presença dentro da FIL, depois de nos outros anos ter estado junto do Pavilhão de Portugal.

“Há muito mais movimento aqui [na FIL] e o forte é do meio dia e meia às duas, duas e meia da tarde”, explica o empresário à Lusa, que explica aos clientes que vende “um bife de porco, no pão, feito no tacho”.