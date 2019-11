“O primeiro passo para solucionar um problema é percebê-lo. É isso que queremos construir com as nossas marcas: um programa que, numa fase inicial, permita identificar o impacto ambiental produzido e, numa segunda fase, definir as medidas de melhoria e otimização”, explicou à agência Lusa o presidente executivo e cofundador da HUUB, Luís Roque.

Referindo que a empresa gere atualmente “cerca de 70 marcas, na sua maioria insígnias ‘slow fashion’ com a sustentabilidade no seu ADN”, Luís Roque – que na quinta-feira apresenta na Web Summit o seu programa de transparência carbónica – diz que o objetivo é “ajudá-las a crescer e a ganhar escala, mas de uma forma sustentada e consciente”.

“Acima de tudo, queremos com isto criar um efeito de contágio positivo, que se estenda a toda a indústria da moda a médio prazo”, sustenta, consciente do peso da indústria da moda no ambiente (que ascende a cerca de 8% da pegada carbónica global e faz desta a segunda indústria mais poluidora do planeta) e pretendendo que a HUBB venha a “liderar um movimento de transparência e otimização da pegada carbónica” no setor.

A dois anos o objetivo é que, através de “um conjunto de análises e métricas centradas no impacto da cadeia de abastecimento e nas matérias-primas, as empresas cuja logística é gerida pela HUUB tenham visibilidade sobre cerca de 70% da sua pegada ecológica”.

Com sede na Maia, no distrito do Porto, a HUUB tem como ambição ser "a Amazon do mundo da moda", tendo para o efeito desenvolvido uma plataforma logística integrada totalmente dedicada à indústria da moda – designada ‘Spoke’ – que gere interações desde fornecedores a clientes finais em mais de 120 países.