Depois de exatamente há uma semana, a organização da Web Summit ter anunciado os primeiros 50 oradores da cimeira tecnológica que se realiza em Lisboa em dezembro, hoje foi anunciado que a vice-presidente executiva com a pasta da preparação da Europa para a Era digital ('A Europe fit for the digital Age'), Margrethe Vestager, volta a marcar presença no evento.

Também o fundador e presidente executivo do Revolut, Nikoly Storonsky, é outro dos oradores.

A presidente executiva da Vimeo, de partilha de vídeo, Anjali Sud, e Makaziwe Mandela, filha de Nelson Mandela, ex-presidente de África do Sul e prémio Nobel da Paz em 1993, são outros dos participantes daquela que é considerada uma das maiores conferências tecnológicas.

Makaziwe Mandela participa enquanto presidente da House of Mandela, organização que preserva a história e o legado do antigo líder histórico sul-africano.

Ellen Weintraub, comissária eleitoral norte-americana, Siyabulela Mandeia, ativista dos direitos humanos e neto de Nelson Mandela, o presidente da tecnológica chinesa xiaomi, Xiang Wang, Eric Yuan, fundador e presidente executivo do Zoom, e Daniela Braga, fundadora da 'startup' portuguesa de inteligência artificial DefinedCrowd, são alguns dos nomes que vão ter 'palco' na Web Summit deste ano.

Em junho, a organização daquela que é considerada uma das maiores cimeiras de tecnologia do mundo anunciou que o evento decorrerá em Lisboa, entre 02 e 04 de dezembro, quando nos outros anos decorreu em novembro, em formato a ser decidido no início de outubro.