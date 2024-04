Em comunicado enviado à agência Lusa, a autarquia liderada por Nuno Moita explica que “Luzes da Liberdade” é o título de “um espetáculo imersivo original” que decorrerá nesses dois dias no pátio do Museu PO.RO.S – Portugal Romano em Sicó.

“Ao som de música inspiradora e discursos poéticos ou históricos, o público é levado num percurso emocional que celebra não apenas o passado, mas também o poder duradouro da liberdade e da democracia”, refere.

Trata-se, segundo a nota, de “uma experiência imersiva que conjuga, numa área de 220 m2 [metros quadrados] de projeção criativa, ‘vídeo mapping’, música e performances teatrais, para celebrar a liberdade, a democracia e o espírito revolucionário que marcaram um momento crucial” da história contemporânea de Portugal.

“À medida que o espetáculo avança, o público é transportado numa experiência visual altamente impactante através dos eventos históricos que levaram à Revolução dos Cravos e às suas consequências”, salienta.

Para a Câmara de Condeixa-a-Nova, “mais do que um espetáculo visual” para comemorar meio século de democracia, “Luzes da Liberdade” representa “uma homenagem emocionante aos heróis e heroínas que tornaram possível a conquista da liberdade e uma lembrança poderosa do valor inestimável da democracia”.

“Projeções dinâmicas e envolventes cobrem a fachada do Museu PO.RO.S, transformando os espaços em telas vivas onde a história ganha vida”, sublinha.

Ainda de acordo com o comunicado, “a narrativa começa com imagens evocativas que retratam o clima político tenso da época, destacando a opressão e a censura que o povo português enfrentava” na vigência do regime autoritário do Estado Novo.

“À medida que esta experiência se desenrola, os espetadores testemunham a coragem e a determinação daqueles que lutaram pela liberdade, culminando no momento icónico com uma paleta de cores vibrantes e efeitos visuais deslumbrantes”, descreve.

Este espetáculo imersivo “transmite uma sensação de esperança e renovação, capturando a energia e a emoção do 25 de Abril”, além de fixar “momentos marcantes que tocaram Portugal”, a região de Coimbra e Condeixa, evocando os presos políticos do concelho.

É gratuito o acesso ao programa nos dois dias, mas os interessados devem fazer a reserva através do telefone 239949122 ou do endereço eletrónico info@poros.pt.