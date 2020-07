A imortalidade é algo que, de uma maneira ou outra, todos já pensámos que seria algo giro de ter. Sentirmo-nos imbatíveis e ter a consciência de que nada nos pode fazer mal é um sentimento poderoso, capaz de seduzir o indivíduo com a melhor das vidas. Contudo, há um problema. A imortalidade só é boa se todos formos imortais.

Esta reflexão filosófica faz parte da mais recente aposta da Netflix “A Velha Guarda” (“The Old Guard” na versão original), baseado na novela gráfica de Greg Rucka, que também foi o argumentista do filme. Este não é, no entanto, uma obra observadora, mas sim mais um registo de ação na senda de filmes do género que a plataforma de streaming tem lançado nos últimos meses. “Operação Fronteira”, “Underground 6” e “Extraction” são títulos de ação para ver num domingo à tarde, mas apresentam-se desprovidos de qualquer mensagem ou tentativa de explorar um tema. Em “A Velha Guarda”, a típica história de ação está toda lá, com a diferença que há uma preocupação em colocar as personagens que participam na trama a refletir sobre a realidade que os afeta e não apenas em derrubar inimigos e esgotar armas em cenas infindáveis.

No filme, somos apresentados a uma equipa de quatro imortais que não têm uma resposta para a sua condição. Há vários séculos que participam em missões para tornar o mundo num lugar melhor e se há algo que aprenderam com a sua vasta experiência foi parar de procurar um porquê e aproveitar o facto de terem alguém com quem possam partilhar a sua “forma de vida”. Andy, protagonizada por Charlize Theron, é a imortal mais velha com mais de mil anos e líder da equipa. Nicky e Joe lutaram em lados opostos durante as Cruzadas e descobriram a sua imortalidade enquanto se matavam um ao outro. Booker fazia parte do exército de Napoleão quando descobriu que não podia morrer.

Em pleno século XXI, a equipa volta a reunir-se para mais uma missão, desta vez encomendada por um ex-agente da CIA, Copley, que contrata os imortais para uma importante missão de resgate. Porém, esta não é mais do que uma cilada de um CEO de uma empresa farmacêutica, que contratou Copley para que este arranjasse provas da existência de Andy e dos seus colegas, que tinham passado pela História mais ou menos despercebidos ou, pelo menos, assim eles pensavam. O seu objetivo é extrair o código genético dos quatro “velhotes”, a qualquer custo, para salvar vidas vidas… e claro, lucrar com isso.