Os realizadores espanhóis Oliver Laxe e Alberto Serra receberam, respetivamente, o Prémio do Júri e o Prémio Especial do Júri: Laxe pela longa-metragem "O que arde", retrato de um pirónomo condenado, no regresso a casa, e Serra por "Liberté", filme de época, centrado num grupo de libertinos do século XVIII, expulsos de Versalhes por Luís XVI, pouco antes da Revolução Francesa.

"A Vida Invisível de Eurídice Gusmão", que adapta o romance de estreia da brasileira Martha Batalha, é "uma denúncia do patriarcado" com que o realizador procura homenagear a "vida invisível" das mulheres do seu país, segundo a apresentação da obra.

Na cerimónia, Karim Ainouz referiu-se à atual situação política no Brasil, agradecendo a atribuição do prémio, numa altura em que o seu país passa "por algo que é muito, muito, muito difícil, no que diz respeito à intolerância".

Ainouz é o realizador do documentário "Aeroporto Central THF", sobre refugiados que procuram asilo político na Alemanha, distinguido no ano passado no Festival de Berlim.

O prémio de Melhor Realização Un Certain Regard foi para o realizador russo Kantemir Balagov, por "Beanpole", e a distinção 'Coup de Coeur' foi entregue ‘ex aequo’ a "La femme de mon frère", de Monia Chokri, do Canadá, e "The climb", de Angelo Covino, dos Estados Unidos.