São vários os profissionais, entre os quais o próprio presidente da Academia Portuguesa de Cinema, o produtor Paulo Trancoso, que se unem neste apelo comum: o público pode e deve voltar ao cinema, porque as condições de segurança estão garantidas e o cinema português precisa de apoio.

Por causa das medidas de contenção da pandemia de covid-19, as salas de cinema em Portugal encerraram em março e só puderam reabrir a 01 de junho, mas inicialmente apenas algumas o fizeram, como foram os casos das salas independentes Cinema Ideal e Nimas, em Lisboa, ou cinema Trindade, no Porto, a que se juntaram as salas UCI Arrábida, em Vila Nova de Gaia, ou as da exibidora Castello Lopes, em Guimarães e Torres Novas.

Segundo dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), em duas semanas de exibição de filmes, as salas portuguesas de cinema tiveram cerca de 4.600 espectadores, quando antes da covid-19, a média mensal de assistência nas salas de cinema rondava um milhão de espectadores (cerca de 250 mil por semana).