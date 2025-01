O novo anúncio da Netflix conta com voz-off e arte do artista português Alexandre Farto, mais conhecido por Vhils.

Numa produção que conta com o ator Noah Centineo ("O Recruta", com nova temporada a estrear este mês), a história centra-se numa contagem decrescente e na necessidade de carregar em botões vermelhos, que acabam por originar uma explosão numa parede de um armazém.

No fim, percebe-se que surge mais uma obra de Vhils, desta vez com as caras de vários atores, como Cameron Diaz, Jamie Foxx, Gabriel Basso e o próprio Noah Centineo.

Nascido em 1987, Alexandre Farto cresceu no Seixal, onde começou por pintar paredes e comboios com 'graffiti', aos 13 anos, antes de rumar a Londres, para estudar Belas Artes, na Central Saint Martins.

Captou a atenção a ‘escavar’ muros com retratos, um trabalho que tem sido reconhecido a nível nacional e internacional, e que já levou o artista a vários cantos do mundo.

Além de várias criações em Portugal, Alexandre Farto tem trabalhos em países e territórios como a Tailândia, Malásia, Hong Kong, Itália, Estados Unidos, Ucrânia e Brasil, alguns dos quais envolvendo comunidades locais.

Está representado em várias coleções de arte públicas e privadas.