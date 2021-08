Também estamos nas redes sociais! Segue-nos no Instagram em @vaisgostardisto e no Twitter em @vaisgostardisto.

O que aconteceu a quem perdeu?

As guerras têm sempre um vencedor e um perdedor. É fácil imaginarmos os dias seguintes do lado que ganhou: famílias a juntarem-se, edifícios a serem reconstruídos, negócios a voltarem à rotina normal. Mas e do outro lado? O que acontece aos perdedores e aos milhões de pessoas que acabaram por ser vítimas numa guerra que não pediram e na qual tiveram “apenas” o azar de estar do lado errado?

“Os Derrotados” é a nova série da Netflix, que aterra em Berlim, no pós-II Guerra Mundial, onde a cidade se encontra dividida em quatro setores: o americano, o inglês, o francês e o russo. Os cidadãos alemães viram grande parte dos seus direitos retirados nos tratados de término da guerra e veem agora a sua vida dependente de governos estrangeiros, independentemente de terem desempenhado algum papel nas atrocidades cometidas pelos nazis.

Cada setor, nomeadamente o americano e o russo, entraram numa espécie de competição de popularidade para ver qual é que consegue ter maior estabilidade e mais facilmente recuperar as ruas e rotinas destruídas pela guerra. Na antecâmara da Guerra Fria, espiões americanos e russos fazem o seu melhor para recolher informações do outro lado e garantir que, se não conseguem fazer melhor, pelo menos destroem o trabalho desenvolvido pelo rival, mesmo que isso prejudique a vida dos locais que estão a tentar reabilitar.

Com uma população na miséria e a fazer o que pode para sobreviver, Berlim tornou-se a capital mundial do crime, marcada por roubos, assassinatos e violações, que se vão acumulando dada a inexistência de forças policiais competentes. É neste contexto que chega ao setor americano o detetive Max McLaughlin, vindo de Nova Iorque, para ajudar uma pequena esquadra a desenvolver métodos de investigação, que possam compensar a falta de experiência e a falta de recursos.

No terreno, e com o apoio da sua equipa, Max descobre que muitos dos crimes podem estar associados a um mestre do crime intitulado de “Criador de Anjos”, que se aproveita de pessoas desesperadas para as levar a cometer crimes por si. Contudo, esta não será a única preocupação de Max: a principal razão que o levou a vir para a Alemanha foi o seu irmão com limitações mentais, que combateu na Europa durante a 2.ª Guerra Mundial e que foi dado como desaparecido depois de ter desertado.

Descobrir o que lhe aconteceu, ao mesmo tempo que combate o crime e funciona como uma espécie de espião são as narrativas que marcam esta série, que mistura muito bem ação e aventura com o contexto histórico onde acontece. Oito episódios que passam a correr e que ainda ensinam um bocadinho sobre história, embora com a clássica liberdade criativa.

Caras conhecidas: a produção americana e alemã conta com nomes como Taylor Kitsch (“Friday Night Lights”) e Michael C. Hall (“Dexter”).

Estranho, em todos os sentidos

O pitch a “Nine Perfect Strangers” é muito fácil de fazer: imaginem Nicole Kidman a protagonizar uma terapeuta russa misteriosa que junta nove estranhos no seu retiro espiritual e que acredita que, em dez dias, consegue que estes ultrapassem os problemas que estão a enfrentar.

Além do desafio óbvio de Kidman manter um sotaque russo a falar inglês, tratar de nove pessoas com problemas muito distintos em tão pouco tempo não é tarefa fácil. É por isso que o Tranquilum, o centro gerido por Masha (personagem representada pela atriz), aceita apenas 10% dos clientes que procuram o serviço, que são agregados e escolhidos criteriosamente.

À porta, os nove estranhos são obrigados a cortar qualquer relação com o exterior (no smartphones, no Internet). Depois, vão cumprir uma série de exercícios espirituais, seguir uma dieta cuidadosamente preparada para cada um e ter conversas individuais com Masha, que os vão ajudar a encontrar a solução para os seus problemas. Na teoria.

Contudo, existem variáveis que não podem ser controladas, especialmente quando falamos de problemas como a superação da perda de um ente querido, a falta de autoestima, problemas conjugais ou a dependência de substâncias nocivas. É por isso que Masha tem câmaras espalhadas por todo o centro onde pode analisar o progresso de cada um dos seus pacientes como uma “Big Sister” ou como o robô de um popular reality show da Netflix.

No final, o principal enigma acaba por ser a própria terapeuta. Porque é que está a fazer aquilo? Quais são as suas motivações? Porque é que escolheu aquelas pessoas? Respostas que vamos recebendo a prestações, numa série que se preocupa a fazer do mistério e não da cura o seu principal ponto forte.

Elenco de luxo. Além de Kidman, temos Melissa Mccarthy, Michael Shannon, Bobby Cannavale, Regina Hall e Luke Evans.

Parceria renovada. Esta série resulta de uma nova colaboração entre Nicole Kidman e o produtor David E. Kelley, que é o criador de “Big Little Lies” e de “The Undoing”.

Onde ver. A série é originalmente da Hulu, mas chegou a Portugal através da Amazon Prime Video.

