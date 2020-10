Notícias que nos provam que o mundo é louco, plataformas de streaming que nos mantêm acordados até às 4 da manhã, amigos que nos dão spoilers, músicas que não nos saem da cabeça por causa do Tik Tok, filmes que nos fazem chorar… Seja como for, uma coisa é certa: nunca tivemos tanta escolha como agora. E ao ritmo deste tique-taque constante, estamos mais apressados do que nunca. Isto é regra até ao dia em que os livros de história falarem de nós como ultrapassados. Mas, afinal, com tanta coisa a acontecer, para onde é que devemos olhar?

MadreMedia