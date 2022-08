Ouça aqui o episódio do podcast Um Género de Conversa com Myriam Taylor:



Concebida em Angola, mas nascida e criada no Algarve, formou-se em ballet clássico e teatro, tendo feito das artes o início do seu percurso profissional. Contudo, mesmo enquanto bailarina e atriz, sempre foi foi uma mulher altamente politizada, utilizando estas formas de expressão como ferramentas de intervenção social. Não é ao acaso que tenha sido ela a produzir e a apresentar o programa "Jantar Indiscreto", exibido pela RTP2 em 2021, onde sentou à mesa as mais variadas pessoas para desconstruir estereótipos e formas de discriminação.

Da cultura para os negócios, criou a Muxima Bio, a primeira marca de produtos para cabelos africanos no segmento de luxo em Portugal, e foi somando vitórias e prémios internacionais. Mas sob esta chancela, cabem não só cabelos, maravilhosos como o seu, mas também o lobismo e a filantropia. Myriam Taylor é uma mulher de acção, agregadora de pessoas, sonhos e lutas por uma sociedade mais equitativa. Nestes 50 minutos de conversa, reflete sobre o estado do país em 2022: “Não acredito neste absurdo em que vivemos, esta normalidade não me serve, não é representativa. Com o meu trabalho tento aproximar os vários grupos de pessoas que se sentem excluídas dos detentores de poder”, explica a convidada desta semana. “A representatividade deve ser o tecido social espelhado em todas as estruturas, agregando mais vozes. As políticas públicas têm de considerar que se é sobre nós, então não pode ser sem nós.”.

