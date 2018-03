A este produto típico de Torre de Moncorvo está associado o trabalho das cobrideiras, ou seja, as mulheres que, com arte, mestria e paciência, confecionam as amêndoas cobertas com calda de açúcar.

Ilustrado a morosidade do processo, Deolinda Morais, umas dessas cobrideiras, diz que produzir cerca de 10 quilos de amêndoa coberta demora cinco dias.

"Contudo, há amêndoa que é maior e mais requintada, levando cerca de um mês a cobrir", observou.

Para obter este produto certificado é necessário ter amêndoa de qualidade, uma calda de açúcar apurada e benfeita (água e açúcar fervidos durante uma hora e meia). E é preciso saber regular a temperatura das brasas que aquecem o alguidar de cobre onde são cobertas.

"Vamos vendo quando é necessário dar mais ou menos calor ao alguidar, conforme vamos mexendo. Vamos vendo também a necessidade de juntar mais ou menos calda às amêndoas, durante o processo. Este é o segredo", confidenciou Deolinda Morais.

Para que os dedos das cobrideiras não acabem queimados, de tanto mexer as amêndoas que são aquecidas, é preciso alguns cuidados. Daí que, desde há pelo menos uma centena de anos, as cobrideiras usem dedais de metal.