Os prémios deste ano, numa cerimónia realizada em Newark, New Jersey, foram divididos uniformemente, com três estatuetas para Lil Nas X e Jack Harlow pela sua versão da canção “Industry Baby”, e três para Harry Styles.

Styles, que não estava presente, levou para casa o prémio para melhor álbum do ano (“Harry’s House”), enquanto a sua canção “As It Was”, ganhou a distinção de melhor vídeo de música pop e melhor cinematografia.

Harlow também venceu, individualmente, com “Fist Class”, eleita a melhor música do verão.

Taylor Swift venceu os principais prémios da noite, incluindo o de Melhor Vídeo do Ano, com "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)", Melhor Vídeo Longo e Melhor Realização.

Na cerimónia, a cantora bateu dois novos recordes, tornando-se na única artista a ganhar três VMAs de Melhor Vídeo do Ano e a primeira artista a vencer um galardão por um vídeo realizado por si.

Swift aproveitou a cerimónia para anunciar que vai lançar um novo álbum a 21 de outubro, intitulado de “Midnights”, no qual contará 13 histórias de noites sem dormir ao longo da sua vida.

A norte-americana, no seu discurso, elogiou o trabalho das mulheres por detrás das câmaras e salientou o facto de este ano, pela primeira vez, terem sido nomeadas quatro realizadoras de vídeos musicais.

A ‘rapper’ Nicky Minaj, 17 vezes nomeada para os prémios e cinco vezes vencedora com sucessos como “Anaconda”, “Chun-Li” e “Hot Girl Summer”, foi a estrela da noite, recebendo o prémio Michael Jackson Video Vanguard Award, um prémio carreira, bem como a estatueta do melhor vídeo hip hop pela canção “Do We Have a Problem?”.

Anitta venceu o prémio de Melhor Vídeo de Música Latina com "Envolver", sendo a primeira brasileira a vencer um galardão nestes prémios, e o porto-riquenho Bad Bunny venceu na categoria de artista do ano. A espanhola Rosalía, com “Saoko”, foi distinguida com o prémio para a melhor edição.

O K-Pop ganhou três estatuetas, para além daquela reservada para esta categoria: “Push Performance”, que foi para SEVENTEEN; melhor vídeo metaverso, que foi para Blackpink; e melhor grupo do ano, que foi para BTS.