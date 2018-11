A curta-metragem "Death is the Place on Earth", da atriz e realizadora portuguesa Anna Carvalho, foi selecionada para o festival LIFFT India Filmotsav, que irá decorrer de 06 a 10 de dezembro em Lonavla, a 80 quilómetros de Mumbai.

Filmada no deserto californiano, entre Slab City e Bombay Beach, a produção de 15 minutos recupera a personagem "Ivy" que Anna Carvalho escreveu e interpretou para a peça "Death Cabaret", que esteve em cena no Teattro da Malaposta e na Comuna - Teatro de Pesquisa, há seis anos.

O filme, que conta com os atores Andres Antonio Pérez e Sue Shaheen, além da própria Anna Carvalho, foi estreado em Los Angeles, na competição do World Film Festival, no final de outubro, onde esteve nomeado para Melhor Curta.

O festival LIFFT India Filmotsav - World Cine Fest tem 35 filmes em competição em várias categorias, e entregará os prémios no primeiro dia do evento, 06 de dezembro.

A atriz portuguesa, a morar nos Estados Unidos, pretende agora desenvolver a história e torná-la numa série.

"Sinto que aquelas personagens têm mais para desenvolver", disse à Lusa, explicando que a narrativa aborda a preocupação "sobre quem somos e a forma como nos tratamos uns aos outros".

O próximo passo é escrever o episódio piloto dessa série e apresentá-lo a várias produtoras, depois de "Death is the Place on Earth" ter sido financiado com capitais próprios e por uma campanha de 'crowdfunding', através da plataforma Indiegogo.

"Desde que cheguei a LA muita gente aconselhou-me a criar a minha própria oportunidade", afirmou a atriz, que se mudou para Hollywood em 2015, e participou em vários projetos independentes, incluindo uma série focada no metropolitano da cidade do sul da Califórnia, "Metro".

Anna Carvalho trocou entretanto a Califórnia por Austin, Texas, em agosto, para executar outros projectos, incluindo uma missérie sobre vinhos e uma produção de ficção científica.

Atriz Anna Carvalho troca Los Angeles por Austin por causa da produção independente

A cidade de Austin oferece boas oportunidades para atores que queiram enveredar pelo teatro e cinema independentes nos Estados Unidos, disse à Lusa a atriz portuguesa Anna Carvalho.

"Acho que Austin está mais perto do que temos em Lisboa", explicou a atriz e realizadora, que vive nos Estados Unidos há três anos, referindo-se à abundância de produções teatrais e 'indie' na cidade texana, onde agora representa Shakespeare e se prepara para protagonizar um drama de Felix Moore.

Anna Carvalho soma uma carreira de 22 anos, que este ano chegou à realização, nos Estados Unidos, depois de ter passado pelo teatro e pelo cinema português, do filme "Ossos", de Pedro Costa, aos palcos das companhias ACERT, Inestética, Mandrágora, Reflexo ou Comuna, dos Morangos com Açúcar e aos Dancin'Days, a séries como Alves dos Reis, Super Pai e Ajuste de Contas.

Fez estudos de drama em Lisboa e Londres, tem o curso de Artes Perfomativas da Escola Superior de Teatro e Cinema, é licenciada em Audiovisuais e o seu currículo inclui cursos e 'workshops' com profissionais como Margie Haber, Tracey Rooney, Adam Lieblein, Barbara Bragg, Bob Goodman e Paul Madden, Teresa Villaverde, Vera Mantero e Carlos Pessoa.

Partiu para os Estados Unidos há três anos, fixou-se em Los Angeles, o seu nome apareceu em séries como Metro e Corrupt Crimes. Agora encontra-se em Austin, no Texas, sobretudo pela proximidade à produção independente.

Esta cidade, à semelhança de Atlanta, tem atraído produções de cinema e televisão nos últimos anos, incluindo a série "Fear the Walking Dead", da cadeia AMC, e "The Leftovers", da HBO.

Uma das vantagens da região é a diversidade de recursos naturais e terrenos de grandes dimensões disponíveis para gravação.

Anna Carvalho sublinhou à Lusa que também "não há tanta concorrência" como em Los Angeles, que "está cheia de atores", o que "nem sempre" significa qualidade de oferta.

"Os egos em LA são maiores", disse a atriz à Lusa, considerando que "a indústria é muito competitiva" na cidade californiana e que Austin "tem mais harmonia", além de muitos atores com formação académica.

"O sentido de comunidade é diferente, as pessoas são mais organizadas e há um profissionalismo grande", adiantou.

Entre os projetos em que Anna Carvalho está envolvida, destaca-se a gravação de uma minissérie dedicada ao vinho local Dandy Rosé, cuja produção foi inspirada pelas vinhas portuguesas.

A 'sommelier' Rae Wilson "adora a zona da Régua", adiantou a atriz, "e resolveu fabricar o seu vinho rosé em Austin". O trabalho deverá ser lançado ainda este mês.

Até este fim de semana, a atriz portuguesa também está em cena no Ramsey Park com a peça "Macbeth", de Shakespeare, pela companhia de teatro Something For Nothing.

Há ainda dois projetos em pós-produção: uma curta em francês filmada em Miami, "Stiltsville Sisters", e o episódio piloto de uma série de ficção científica, "Red Runners", realizada por Erik Bernard.

A primeira curta realizada pela portuguesa, "Death is the Place on Earth", foi selecionada para dois festivais internacionais, com apresentação marcada para dezembro no LIFFT India Filmotsav, em Lonavla.

Uma segunda produção dirigida por Anna Carvalho, "Red Roses Never Die", encontra-se em pós-produção.

Para 2019, está marcado o início das gravações de um drama de Felix Moore em San Antonio, cidade vizinha de Austin, do qual Anna Carvalho será a protagonista.