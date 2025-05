As novidades Upfront servem para entusiasmar audiências e aliciar anunciantes, mapeando os conteúdos que a gigante está a preparar para a segunda metade do ano. O CEO Bob Iger abriu o Upfront 2025, prometendo criatividade das várias marcas e negócios da empresa.

“Embora tenham características e estratégias diferentes, todas se juntam nas nossas plataformas de streaming para oferecer às pessoas tremenda escolha, conveniência e qualidade”, afirmou.

A série “All’s Fair” de Ryan Murphy é uma das estreias mais antecipadas, protagonizada por Kim Kardashian, Glenn Close, Sarah Paulson, Naomi Watts, Teyana Taylor e Niecy Nash. O drama, que se centra em advogadas de divórcio, ainda não tem data concreta de lançamento mas a Disney adiantou que será no outono.

“Só vos posso dizer que é sumarento e vai ser icónico”, disse a atriz Glenn Close no evento.

O ator Ben Kingsley também esteve presente para introduzir a próxima aventura da Marvel, “Wonder Man”, com oito episódios que se vão estrear em dezembro de 2025. “É um canto muito diferente do universo Marvel”, prometeu o ator, que regressa ao papel de Trevor Slattery nesta história.

Da Marvel, a audiência pode ainda esperar “Ironheart”, “Eyes of Wakanda”, “Marvel Zombies”, “Vision” e a segunda temporada de “X-Men ’97”.

A expansão das salas de cinema para as séries continuará com “Alien Earth”, uma série em que cinco espécies de extraterrestres são acidentalmente libertadas na Terra.

O ator Timothy Olyphant, que interpretará Kirsh, esteve no palco do Disney Upfront para falar da série, dizendo que é “um capítulo muito inteligente e de arrepiar os cabelos do universo Alien”. O lançamento da série FX vai acontecer a 12 de agosto.

Em produção está já a segunda temporada de “Demolidor: Nascer de Novo”, com o protagonista Charlie Cox a revelar o regresso da atriz Krysten Ritter ao papel de Jessica Jones. É uma personagem que Ritter interpretou durante três anos quando as séries Marvel estavam no Netflix e que deixou em 2019.

No universo Star Wars, a grande novidade é que a segunda temporada de “Ahsoka” começou as filmagens em Londres, mas esses episódios só são esperados para 2026.

Os desportos estiveram em grande destaque neste Upfront 2025, entre competições, séries ficcionais e documentários. Glen Powell irá protagonizar a comédia de desporto “Chad Powers” e o jogador Patrick Mahomes apresentou a série documental “The Kingdom”, sobre o domínio da sua equipa Kansas City Chiefs.

O apresentador Ryan Seacrest salientou que a Disney vai expandir a sua presença nas transmissões ao vivo, sendo a nova casa da Super Bowl (final do campeonato de futebol americano), dos 'playoffs' de futebol universitário, dos Óscares e dos Grammys.

Segundo revelou a presidente de publicidade da Disney, Rita Ferro, as plataformas de streaming da empresa têm agora 164 milhões de utilizadores ativos mensais, uma subida em relação aos 157 milhões no início do ano.

Com possibilidade de tarifas em Hollywood, Ferro disse à publicação especializada TheWrap que está a operar com normalidade e a planear para um “futuro de incerteza”.