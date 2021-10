As atuações acontecem no dia 11 de novembro, em Lisboa, e no dia seguinte, em Braga, segundo comunicado do Grupo Chiado.

“Esta é uma proposta que concilia no mesmo espaço e tempo as melodias de Anselmo Ralph e a comédia de Gilmário Vemba. […] Mas Anselmo não vai ‘enfrentar’ Gilmário sozinho. Nesta ‘batalha’ que se prevê bastante desafiante e animada, saltarão em sua defesa para as luzes da ribalta vários dos seus amigos, também eles cantores. Nomeadamente, Damásio Brothers, Ive Greice, Maura Airez e Tyoz”, pode ler-se no comunicado.