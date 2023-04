Ouça aqui o episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas com António Costa e Manuel João Vieira:

Numa conversa gravada em São Bento, José Sá Fernandes recebe no podcast Lisboa e os Lisboetas o Primeiro-Ministro António Costa e o ator, músico, antigo candidato à Presidência da República, "grande artista" e seu antigo colega de escola, Manuel João Vieira, para um passeio que vai do Bairro Alto ao Rato e que viaja pela infância e adolescência do antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa e do vocalista dos Ena Pá 2000, assim como da cidade que os viu nascer e dos locais por onde passaram.

