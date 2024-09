O teatro é uma poderosa ferramenta para libertar energia, superar a timidez e fortalecer as capacidades sociais, tanto em crianças como em adultos. De norte a sul, o país oferece uma vasta gama de workshops, cursos e oficinas que abrangem todas as idades e níveis de experiência. Seja para melhorar a voz, a dicção, a postura ou explorar o mundo da representação, as opções são imensas. O único requisito? Ter vontade e algum tempo livre para desvendar os segredos da arte que brilha por detrás da cortina.

Lisboa

EDSAE - Escola de Dança e Teatro Musical

A EDSAE é uma escola com 30 anos de história dedicada ao ensino da Dança e do Teatro Musical. Em 2013 mudou-se para o Amoreiras Plaza, onde se encontra atualmente.

Neste espaço há aulas de:

Aulas de Teatro Musical

Aulas de Dança

Aulas de Canto

Aulas Baby Steps

Os preços das aulas são diferentes dependendo da idade e do curso pretendido e podem ser feitas aqui, quer para crianças como para adultos.

Academia Lisbon Film Orchestra

A Academia Lisbon Film Orchestra, na Klassik, em Alvalade, Lisboa, é um espaço dedicado à formação artística de crianças, jovens e adultos, com um conceito único e pioneiro em Portugal. Desde 2007 organizam cursos e campos de férias, sempre com o mesmo objetivo: partilhar arte. É um projeto educativo de referência no âmbito das artes performativas (música, dança e teatro) que oferece um ensino integrado de excelência suportado por profissionais com experiência e competência comprovadas nas respetivas áreas.

Destinado a todos os interessados em Teatro Musical, o curso de teatro musical do Lisbon Filme Orchestra tem a duração de 3 anos, ao longo dos quais cada aluno terá a oportunidade de desenvolver competências e adquirir ferramentas na área da Dança, Teatro e Música. Este ano as inscrições já terminaram para este curso, mas existem outras oportunidades na área do teatro que podem ser consultadas aqui para crianças e adultos.

O Lisbon Film Orchestra também tem um campo de férias artístico em Lisboa, o Arts Summer School, durante o verão.

Stagedoor

A Stagedoor, em São Domingos de Benfica, em Lisboa, nasceu, em 2018, nos bastidores de uma grande produção musical. Rapidamente perceberam que, em Portugal, faltava um curso de teatro musical mais completo e estruturado. Com esse intuito e com o objetivo de ensinar mais do que as três áreas nucleares do Teatro Musical e reforçar a importância das relações humanas, do respeito e generosidade para com o próximo, criaram esta escola.

O corpo docente é composto por professores com formação específica e todos profissionais no ativo nas áreas do Teatro Musical, Teatro, Dança e Música.

Existem opções para diferentes idades e as inscrições podem ser feitas aqui. A escola tem também atividades para as férias.

Evoé Escola de Atores

Na Rua das Canastras, em Lisboa, a Evoé Escola de Atores oferece cursos de Iniciação ao Teatro para Crianças e para Jovens, onde, sempre com uma postura muito lúdica, são propostos jogos dramáticos e exercícios que estimulam a criatividade e ampliam a consciência corporal e cénica, potenciando a imaginação, a sensibilidade e a observação das diferenças e semelhanças com os outros.

A lista de cursos pode ser consultada aqui e decorrem ao longo de todo o ano.

LET IT HAPPEN

Tendo como princípio o trabalho do ator, esta escola desenvolve ao longo do ano diversas atividades que conduzem à concretização do projeto final - um Filme.

O objetivo é a técnica e as competências essenciais para o trabalho do ator, nomeadamente a confiança. Ao longo do ano, os alunos recebem vários professores convidados da área artística e no final de cada ano letivo, organizam a estreia do filme produzido numa sala de cinema. A formação acontece aos sábados, com a duração de duas horas e acompanha o calendário escolar.

O projeto de formação para jovens entre 12 e 18 anos é coordenado por João Santos Silva e as aulas acontecem em Algés ao fim de semana. As inscrições para este ano letivo ainda estão disponíveis no site da escola.

A escola tem também uma agência onde os alunos se podem inscrever gratuitamente e o projeto Let It Happen Kids, uma atividade extracurricular que chega a vários colégios na região de Lisboa, com aulas de uma hora por semana. As escolas parceiras podem ser conhecidas aqui.

Palco de Chocolate

Em várias localizações de Lisboa, a companhia Palco de Chocolate tem um curso de teatro para Crianças, Jovens adultos e empresas.

São vários formadores e nomeadamente Natasha Marjanovic.

As diferentes modalidades de curso podem ser consultadas aqui, bem como o trabalho da companhia.

ACT - Escola de Actores

A ACT - Escola de Actores foi fundada no ano 2000 por Patrícia Vasconcelos, que tem a direcção e coordenação pedagógica da instituição.

Além do curso profissional para alunos com o nono ano, a escola oferece vários workshops para profissonais e não só.

Para conhecer o curso e consultar os diferentes workshops basta consultar o site da escola aqui.

Oficinas Teatro Lisboa - OTL

A Oficinas Teatro Lisboa são uma pequena estrutura que atua em dois polos diferenciados, a prática formativa e a criação de espetáculos.

Na prática formativa, a Oficinas Teatro Lisboa trabalha em simultâneo dois segmentos com um objetivo em comum, agregar conhecimento. No exercício teatral criam-se relações entre estratégias e metodologias com finalidade de uma aprendizagem nas competências de autoconhecimento. Querm também criar um espaço de diálogo e reflexão onde os alunos podem explorar o papel do teatro na sua formação pessoal ou nas suas áreas profissionais e na relação com o mundo.

O escritório e centro de formação desta escola são na Casa do Artista, Estrada da Pontinha, 7. 1600-584, em Lisboa.

As diferentes modalidades de cursos para várias idades podem ser consultadas aqui.

Cascais

EPTC - Escola Profissional de Teatro de Cascais

A EPTC é uma escola criada em 1992 procedente de uma correlação entre a Câmara Municipal de Cascais, Teatro Experimental de Cascais e Ministério da Educação. Esta é uma escola de ensino técnico-profissional na vertente artística e foi pensada na relação estreita com o encenador Carlos Avilez e o seu Teatro, que aqui formou, durante 30 anos.

A Escola tem contribuído, nomeadamente, para a prestação de serviços educacionais e culturais à comunidade; reduzir o abandono escolar e cuidar de jovens socio-economicamente mais desprotegidos e criar um um espaço de formação escolar e humana que a tornou numa escola de referência no campo do ensino profissional – teatral.

A partir do ano letivo 2024/2025, a Escola Profissional de Teatro de Cascais passou a ocupar 10 salas do emblemático Edifício Cruzeiro, aquele que foi o primeiro centro comercial do país, agora reabilitado como Academia de Artes do Estoril num projeto da Câmara Municipal.

O Curso de Intéprete /Ator / Atriz da Escola Profissional de Teatro de Cascais é financiado pelo Ministério da Educação – DGEST – Direcção Geral de Estabelecimentos Escolares.

A inscrição para o curso deste ano já não é possível, mas é sempre possível tentar novamente numa próxima oporunidade. Para ter acesso a todas as informações basta consultar o site da escola.

Setúbal

Teatro Estúdio Fontenova

O Teatro Estúdio Fontenova tem como objectivo trabalhar na acção e divulgação cultural e já conta com 90 criações teatrais e para lá de 25 edições do Festival Internacional de Teatro de Setúbal – Festa do Teatro.

Além disso, disponibiliza algumas oficinas de teatro com a formadora Sara Túbio Costa. Todas as informações podem ser encontradas aqui, bem como o formulário de inscrição.

As oficinas são para crianças e jovens a partir dos seis anos até adutos. O Teatro Estúdio Fontenova localiza-se na Rua Doutor Sousa Gomes, em Setúbal.

Almada

Produções acidentais

Inspirando na ideia contida na palavra acidental, apresentam um programa que contém essa natureza casual, repentina, irregular. São assim as Produções Acidentais como forma de alguns artistas, profissionais ou não, desenvolverem os seus projectos próprios, quer na criação e produção de objectos artísticos quer na promoção de acções de formação, aproveitando as oportunidades que vão surgindo e segundo a sua própria disponibilidade.

Localizados em Almada oferecem aulas no centro da cidade com formação em Canto, Dança e Teatro entre 6 e 14 anos.

Para mais informações sobre o próximo ano letivo basta consultar o site.

Porto

Step in Time

Localizada na Travessa Mª Luísa Almeida Matos, esta escola tem aulas de teatro para iniciados até avançados, dança e ballet, em Valongo.

Durante o verão, as crianças têm oportunidade de participar em vários workshops musicais no ATL de Teatro Musical no Porto.

Todas as informações e inscrições podem ser consultadas nas redes sociais da escola.

Balleteatro

O balleteatro Serviço Educativo foi concebido como um lugar para aprender, aprofundar ou simplesmente experimentar, oferecendo uma formação regular para crianças e adultos nas áreas da dança, teatro, performance, artes visuais e música.

Localizado no Coliseu Porto os cursos existem em várias modalidades e para diferentes idades que podem ser consultadas aqui.

No site é possível conhecer todas as ofertas em pormenor, nomeadamente os workshops.

ACE Escola de Artes

A ACE Escola de Artes forma, há mais de 30 anos, profissionais das artes do espetáculo, integrando no seu processo educativo uma diversidade de universos formativos articulados numa linguagem universal, cultural e artística.

A escola dinamiza o seu projeto educativo no sentido de responder aos grandes desafios num conjunto de orientações nacionais e internacionais que perspetivam o futuro da educação e as competências essenciais para os futuros cidadãos nas diferentes áreas de atuação, mas principalmente o seu papel como criadores e produtores de atividades artísticas e culturais.

Aqui os alunos com o nono ano de escolaridade podem realizar vários tipos de cursos profissionais, desde ator, cenografia, figurinos e adereços ou técnico de luz e som.

No Porto localizam-se na Rua Formosa, mas também existe uma escola em Famalicão.

Para mais informações sobre os diferentes cursos basta consultar o site.

Academia de Teatro

Nesta escola privada de ensino artístico existe uma vasta experiência na área do teatro tendo já formado dezenas de atores e produzido centenas de espetáculos.

Diferencia-os o facto de que cada turma ter o seu próprio espetáculo, em auditório com todos os meios profissionais envolvidos na produção de um evento único.

A escola existe em Vila Nova da Telha, na Maia, em Gueifães e em S. Mamede de Infesta, em Matosinhos.

Para conhecer todos os cursos para diferentes idades basta consultar o site.

Viseu

LUGAR PRESENTE

O LUGAR PRESENTE começou enquanto projeto pedagógico da Companhia Paulo Ribeiro, obtendo autorização de funcionamento do Ministério da Educação para o Ensino Artístico Especializado de Dança em 2011 e inclui atualmente no seu plano de atividades também a criação artística e a produção de eventos.

Desde o seu início, o LUGAR PRESENTE oferece cursos em regime livre de variados tipos de Dança, Teatro e outras disciplinas afins, em horário pós-escolar/laboral, bem como workshops e ateliês de férias para todos os tipos de públicos a partir dos 3 anos de idade.

Localizada na Av. Emídio Navarro, em Viseu, a escola oferece vários cursos para todas as idades que podem ser consultados aqui.

Aveiro

MUSA - Escola de Música e Artes de Aveiro

A MUSA – Escola de Música e Artes de Aveiro está situada numa área de fácil acesso, junto à estação da CP de Aveiro.

A MUSA considera a música e outras artes como parte essencial no desenvolvimento do indivíduo, não só enquanto criança e jovem mas em todas as fases da vida. A esta convicção alia-se uma orientação pedagógica vocacionada para proporcionar programas adequados a este tipo de ensino, garantindo que os alunos encontram o ambiente ideal para desenvolverem outras características tais como a sensibilidade artística, a disciplina, a solidariedade para com colegas e professores e a capacidade criativa.

A escola tem várias formações na área artísta, nomeadamente teatro. Todas as informações sobre os cursos podem ser consultadas aqui.

Braga

TinBra

Com várias formações de teatro tem um corpo de formadores profissionais da área e com uma vasta experiência na lecionação e na criação artística.

Establecem ainda parcerias nas escolas para o desenvolvimento de Oficinas de Teatro desde o primeiro ciclo até ao ensino secundário e estão disponíveis para levar as Oficinas de Teatro a escolas, associações, instituições, juntas de freguesia ou outros espaços.

Ao longo do ano letivo, promovem também ações pontuais de formação em áreas específicas como: dança teatro, cenografia, caracterização, expressão dramática para professores, clown, entre outras.

Neste ano letivo vão ter novamente formações para todas as idades, crianças, adutos e séniores que podem ser conhecidas aqui.

CEA – Conhecimento, Expressão e Arte

A CEA, Cooperativa de Ensino Artístico, é um grupo de artistas bracarenses com o intuito de promover a formação artística de crianças, jovens e adultos. A missão é difundir o estudo da arte, tornando-o acessível ao maior número possível de pessoas, começando pelo concelho de Braga. Querem ser um centro artístico de referência nas áreas de Artes Plásticas, Teatro, Música e Dança. ​

Localizam-se na Rua José António Cruz e oferecem Cursos, Oficinas, Ateliers e workshops de Artes Plásticas, Teatro, Música e Dança.

No caso do teatro trabalham com os alunos peças originais, criadas pelos artistas residentes. Os alunos estão envolvidos em todo o processo criativo culminando na oportunidade de levar o trabalho a palco.

Existem vários modelos de cursos para crianças, jovens e adutos e podem ser consultados aqui.

Coimbra

Catrapum Catrapeia

A Catrapum Catrapeia é um espaço de abrigo em que se educa pela arte como meio de descobrir, aprender, brincar, criar laços, pensar, expressar emoções, rir e cantar e desenvolver a inteligência emocional.

Realizam atividades educativas e culturais, a nível nacional e internacional, para pequenos e graúdos, comunidades e pessoas com dificuldades, numa participação inclusiva, ativa das artes.

Atualmente em Penacova, a escola mantém várias parcerias das quais se destacam os serviços educativos do Teatro da Cerca São Bernardo e Jazz ao Centro Clube.

Existem várias ofertas de formação para crianças e adutos e podem ser conhecidas aqui.

Teatrão

O Teatrão é uma companhia profissional de teatro de Coimbra. Desde a sua criação, a missão é de aproximar a arte teatral das comunidades e dos territórios, promovendo a igualdade de acesso por todos os públicos às atividades.

O Projeto Pedagógico do Teatrão é o lugar de proximidade que estabelece as pontes entre as diferentes dimensões da atividade da companhia. Através da organização e concretização de diferentes programas de mediação com os públicos.

Oferecem aulas para diferentes idades e em diferentes formatos que podem ser consultadas aqui. Localizam-se na Rua Pedro Nunes, em Coimbra.

Faro

Janela Aberta Teatro: JAT

Sediado em Faro, Portugal, o JAT - Janela Aberta Teatro nasceu do desejo de formar uma companhia especializada em Teatro Físico.

A companhia é dirigida por Diana Bernedo, actriz e encenadora basca, e Miguel Martins Pessoa, actor e encenador português. Entre as suas criações originais destacam-se os espectáculos BullDog, Algo de Macbeth, As Bodas de Prata do Conde Baldinski, Filhos da evolução, Cinema Miami, Sai da Frente e Asas de papel.

Além de promoverem a arte organizam também várias formações e workshops no Gimnásio Clube de Faro. As formações são para profissionais do teatro e não só e visam introduzir ferramentas e princípios fundamentais, necessários numa situação de representação teatral. Abordam disciplinas e linguagens, de origens e culturas diversas, com o objectivo de desenvolver artistas mais completos e seres humanos mais conscientes de si e do mundo que os rodeia.