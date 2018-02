A série de 24 fotografias, reunia uma representação em 'pixel' de imagens de “detidos conhecidos”, como o ex-vice-presidente do Governo catalão Oriol Junqueras, jovens acusados de agredir dois guardas civis, em Navarra, ou de ativistas do 15M (manifestações de 15 de maio de 2011).

A série foi entretanto vendida por 80 mil euros, pela galerista Helga de Alvear ao empresário Josep María 'Tatxo' Benet Ferran, que se encontra na lista dos mais ricos de Espanha.

A maioria das galerias portuguesas presente esteve incluída no programa geral: 3+1 Arte Contemporânea, Vera Cortês, Baginski Galeria/Projectos, Caroline Pagés, Cristina Guerra Contemporary Art, Filomena Soares, Bruno Murias, e Pedro Cera, de Lisboa, e, do Porto, Pedro Oliveira, Nuno Centeno e Quadrado Azul, esta última também com sede na capital.

No programa Opening, comissariado por Stefanie Hessler e Ilaria Gianni, centrado em galerias com um máximo de sete anos, também contou com as galerias de Francisco Fino, Madragoa e Pedro Alfacinha, provenientes de Lisboa.

Por seu turno, em Diálogos, cuja seleção ficou a cargo de Maria de Corral, Lorena Martínez de Corral e Catalina Lozano, esteve presente a galeria Graça Brandão, de Lisboa.

A esta presença das galerias portuguesas juntaram-se as galerias de Madrid e de Roma que também têm sede em Lisboa, nomeadamente a Maisterravalbuena e a Monitor, segundo a organização.

Durante a feira, a IFEMA assinou um protocolo com o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que garante a organização da feira de arte contemporânea - ARCOlisboa - na capital portuguesa, até 2020.