"Adoro LA porque há tantas pessoas com tanto talento, seja ao nível de atores, realizadores ou músicos", disse, "mas há tanta gente que vai para lá que a maior parte nunca vai chegar a fazer aquilo que quer", frisou. "Por muito talentosos que sejam, o mercado está tão saturado que é uma questão de sorte e não só de talento".

Rafael Morais acrescentou que singrar em Hollywood "é muito mais difícil do que qualquer pessoa imagina", devido à enorme concorrência e à burocracia legal, relativa ao visto de trabalho, e também na própria indústria, em que é preciso arranjar agente "para conseguir audições decentes".

Depois de entrar nalguns filmes independentes e peças de teatro, incluindo "The Constitution", de Mickael de Oliveira, com o Saudade Theatre, Rafael Morais foi selecionado para "White Lines", e está a filmar entre Maiorca e Ibiza.

O ator interpreta a versão 20 anos mais jovem do boxer que é retratado pelo português Nuno Lopes na série criada por Álex Pina, conhecido por "La Casa de Papel", e que integra também o português Paulo Pires.

O processo começou com uma 'self tape' enviada através do seu agente aos diretores de casting, que são espanhóis e ingleses, sendo 95% da série falada em língua inglesa.

"A coisa fantástica da Netflix é que existe em mais de 200 países e a série vai estrear neles todos, no mesmo dia", disse o ator à Lusa. "Não há outra plataforma no mundo que tenha esse tipo de exposição, e isso é fantástico".

Rafael Morais tem também outros projetos alinhavados para o próximo ano, como uma longa-metragem que filmará no mercado português, no final de 2020.

"Em Portugal, um ator tendo talento vai trabalhar. Pode demorar algum tempo, mas acho que é muito mais fácil", afirmou, ressalvando ainda assim que nunca pensou em desistir de LA, onde gosta do estilo de vida e onde está a maioria dos seus amigos.

"Quero continuar a trabalhar em Portugal, quero voltar a trabalhar com o Marco Martins, com o João Canijo, e também com a nova geração que está a surgir", disse à Lusa.

As gravações de "White Line" vão decorrer até outubro, altura em que Rafael Morais regressará a Los Angeles.