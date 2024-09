Criado especificamente para Aveiro 2024 – Capital Portuguesa da Cultura, no âmbito do tema do presente trimestre, "Cultura e Sustentabilidade", Edni será apresentado no próximo dia 13 de setembro, às 21h30, no Teatro Aveirense, refere a organização em comunicado.

Este espetáculo é a mais recente da criação da bailarina e coreógrafa Né Barros e do investigador e artista multimédia português João Martinho Moura. O dispositivo cénico é desenvolvido pelo FAHR 021.3, um estúdio criativo e experimental premiado internacionalmente que conjuga as várias disciplinas da arte com a arquitetura.

Em Edni, a instalação, ativada pela performer Vivien Ingrams, ilustra um campo magnético cujas forças são representadas pelo movimento da artista. O espetáculo representa um jogo de forças que cria uma dinâmica violenta, mas também poética, originada pela relação híbrida entre um corpo e um objeto.

Depois da apresentação, a instalação do espetáculo poderá ser visitada no Teatro Aveirense entre 17 a 28 de setembro, com entrada gratuita.

Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.