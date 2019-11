Os prémios foram hoje anunciados, depois da escolha feita pelo júri da Selecção Oficial – Em Competição da 13ª edição do Lisbon & Sintra Film Festival, composto pela pianista Maria João Pires, pelo actor e realizador Wagner Moura, pela cantora e compositora Yasmine Hamdam e pela actriz Victoria Guerra.

O júri decidou ainda atribuir um Prémio Especial às atrizes Viktoria Miroshnichenko e Vasilisa Perelygina por "Violeta", e ao realizador Grear Patterson por "Giants Being Lonely", considerados "nomes emergentes pela sua extraordinária contribuição artística"

De acordo com a organização, os filmes premiados serão exibidos hoje: "Balloon", às 19:00, no Espaço Nimas, em Lisboa, "Tommaso", às 19:30, no Auditório Acácio Barreiros do Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, e "Giants Being Lonely", às 19:00, na Sala Fernando Lopes da Universidade Lusófona, em Lisboa.

"Violeta" não terá exibição extra, estreando em sala em dezembro.

O Lisbon & Sintra Film Festival, uma iniciativa do produtor Paulo Branco, decorre até hoje, com a programação disponível em www.leffest.com.