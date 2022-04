Em março do próximo ano, tem também datas previstas para Lisboa e Porto.

A cantora, com dois trabalhos editados - o EP, “Desalinhados” (abril de 2021) e o álbum “Bárbara,” (outubro 2021) - atua no próximo dia 7 de maio, no Castelo de Sines, distrito de Setúbal, onde regressa para atuar no dia 22, na Moita.

Bárbara e a sua banda - Miguel Casais, na bateria, João Gaspar, na guitarra, Rui Pedro Pity, no baixo, Eduardo Cardinho, no vibrafone, e João Rato, nos teclados - abrem o mês de junho em Torres Novas com um espetáculo previsto para dia 9 e, no dia seguinte, vão estar em Vila Real. No dia 12, está previsto um espetáculo no Algarve e, no dia 19, será vez de um dos palcos do Rock in Rio, no parque da Bela Vista, na capital.

No dia 01 de julho, Bárbara canta em Aveiro, e, no dia 16, atua noutro festival, o Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

A 5 de agosto volta ao Algarve, para atuar em Portimão. No dia 11, será a vez de Esposende.

Neste mês de agosto, o mais preenchido da artista, Bárbara Tinoco tem ainda previstas atuações em Coimbra, no dia 12, em Pombal (Leiria), no dia seguinte, e no Barreiro (Setúbal), no dia 13,

Em setembro, vai interpretar canções como “Carta de Guerra” e “Antes Dela Dizer que Sim”, em Guimarães (Braga), no dia 16, e, no dia seguinte, em Espinho (Aveiro).

Bárbara Tinoco, atualmente com 23 anos, deu-se a conhecer, em 2018, num concurso televisivo. Estuda Ciências Musicais na Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Para o próximo ano, Bárbara Tinoco também já tem atuações previstas para o dia 11 de março, no Campo Pequeno, em Lisboa, e, no dia 25 do mesmo mês, na Super Bock Arena, no Porto.