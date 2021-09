“Depois de uma pausa em agosto, o Lux vai retomar, já esta sexta-feira, a sua programação de concertos e de dj no terraço e piso 1”, arrancando com um concerto de Bardino e DJ set de Mr Mute, lê-se num comunicado hoje enviado à Lusa pelo espaço de Santa Apolónia.

No sábado, há Folclore Impressionista e DJ set de Luísa. Para 17 de setembro, está agendado o concerto de Minus & MrDolly e, no dia seguinte (18 de setembro), atua Phoebe. Até ao final do mês, estão marcadas ainda as atuações de Amaura (dia 24), PZ (dia 25) e Jonas (dia 30).

Aos domingos, há DJ sets no terraço, a partir das 17:00: B Sessions com Johnny DJ + Ricardo Pinto (trompete), no dia 12, Funkamente, no dia 19, e Mãe Dela, no dia 26.

Os concertos, que decorrem no piso 1 e começam sempre às 22:00, “continuam a ser sentados, para um máximo de 100 pessoas com serviço de mesa e bar”, podendo agora o LuxFrágil estar aberto até às 02:00.

Os bilhetes podem ser comprados antecipadamente na plataforma 'online' Ticketline.