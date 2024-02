Numa nota enviada à agência Lusa, a Câmara Municipal de Gouveia, no distrito da Guarda, salienta que a iniciativa é direcionada “para o público jovem e adulto que tenha interesse na escrita e na aplicação de conceitos em redor da linguagem e da imaginação, do erro e da criatividade, do pensamento crítico e da identidade”.

“Como pensar a linguagem e a literatura” e “como se poderá imaginar narrativas a partir de algumas ideias da literatura e da filosofia” serão algumas das ideias que irão dar mote ao curso.

A iniciativa, que decorre entre as 14:00 e as 17:00, é de participação gratuita, mas carece de inscrição obrigatória.

A autarquia de Gouveia destaca que Gonçalo M. Tavares publicou livros em diferentes géneros literários, está a ser traduzido em diversos países e já recebeu vários prémios em Portugal e no estrangeiro.

Foi distinguido com o Grande Prémio de Romance e Novela APE 2011, o Prix du Meuilleur Livre Étranger 2010 (França) e o romance “Jerusalém” foi incluído na edição europeia de “1001 livros para ler antes de morrer – um guia cronológico dos mais importantes romances de todos os tempos”. Foi ainda várias vezes finalista do Prix Médicis e Prix Femina e em 2018 recebeu o Prémio Vergílio Ferreira atribuído pela Universidade de Évora.

A Câmara Municipal refere que os interessados em participar no curso podem inscrever-se acedendo ao ‘link’ disponível da página do município de Gouveia.