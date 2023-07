Depois do funeral da Rainha Isabel II, Harry e Meghan terão pedido boleia de regresso aos Estados Unidos da América, ao Presidente norte-americano, Joe Biden, no Air Force One, avança o Daily Mail.

Segundo o jornal inglês, o pedido, que foi prontamente recusado, terá causado mau estar na Casa Branca.

As relações entre a Primeira Família americana e os Duques de Sussex tem tido alguns percalços nos últimos tempos. No início do ano Harry havia já convidado a Primeira Dama Jill Biden para participar nos seus anuais Invictus Games. Mas também esse pedido foi recusado, por a Casa Branca temer a interpretação da família real.

Vários meios britânicos têm referido que Harry e Meghan têm tentado fazer uma aproximação à Casa Branca e assim ganhar influência política nos Estados Unidos da América, contudo todas as tentativas têm saído goradas. Tendo apenas destacado-se o trabalho ativista de Meghan que apoiou publicamente as licenças pagas do membros do Capitólio.

Em relação ao pedido de boleia, nenhuma das partes envolvidas quis comentar. E o pedido além de inusitado é praticamente impraticável. Primeiro Biden viaja sempre com uma apertada rede de segurança, depois são conhecidos poucos casos em que tenha alguém viajado a bordo do Air Force 1 além da equipa do Presidente americano e de jornalistas que acompanham a Casa Branca, e as viagens não são seguramente a pedido, mas sim por convite.

E no caso do insólito pedido ter sido aceite, Meghan e Harry tê-lo-iam que pagar, o meio britânico acrescenta que toda a gente extra equipa presidencial tem que suportar os próprios custos da viagem e, usa o exemplo dos netos de Biden que se o acompanharem em viagem têm que pagar todas as despesas.

O avião presidencial não é um meio de transporte qualquer, tem três andares, 372 metros quadrados, uma sala que serve de sala de jantar e de conferências, um ginásio e uma sala de operações.