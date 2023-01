Madonna regressa a Portugal este ano, para um concerto em novembro, em Lisboa, no âmbito da digressão mundial de celebração dos 40 anos de carreira.

A rainha da pop tem concerto marcado para Lisboa, na Altice Arena, a 6 de novembro.

Os bilhetes estarão à venda a partir das 10:00 desta sexta-feira na Meoblueticket (online) e restantes locais habituais.

Balcão 0 - entre 175 e 300 euros (lugares marcados)

Balcão 1 - entre 75 e 120 euros (lugares marcados)

Balcão 2 - entre 40 e 75 euros (lugares marcados)

Floor A GA - 250 euros (sem lugar marcado)

GA Pit 1 - 250 euros (sem lugar marcado)

GA Pit 2 - 250 euros (sem lugar marcado)

Mobilidade Condicionada - 40 euros (sem lugar marcado)

Plateia em Pé - 175 euros (sem lugar marcado)

Serão também disponibilizadas várias modalidades de pacotes VIP, anunciadas na plataforma como sendo de "venda exclusiva online". Nesse caso, os preços variam entre os 252,47 e os 1032,84 euros.

A digressão, produzida pela Live Nation, arranca em 15 de julho em Vancouver, no Canadá, na Rogers Arena, chegando à Europa no outono.

O espetáculo que Madonna apresenta na “The Celebration Tour” terá como mote “o catálogo inigualável de êxitos dos últimos 40 anos” da cantora, “a artista feminina a solo que mais singles e álbuns vendeu em toda a história da música”.

“‘The Celebration Tour’ vai revisitar todo o percurso artístico de Madonna ao longo de quatro décadas e homenagear a cidade de Nova Iorque – onde começou a sua carreira musical”, lê-se no comunicado.

A digressão foi anunciada com um vídeo, “recheado de estrelas”, no qual Madonna “é desafiada a regressar à estrada para apresentar um espetáculo sobre quatro décadas de grandes êxitos”. O vídeo “faz referência ao filme ‘Na cama com Madonna’”.

Madonna atuou pela última vez em Lisboa em janeiro de 2020, no âmbito da digressão europeia “Madame X”, que decorreu em salas mais pequenas e intimistas.