Depois de anunciar a alteração do concerto de dia 4 de setembro do Coliseu de Lisboa para a Altice Arena, com os bilhetes disponíveis a esgotarem em poucas horas, a artista abriu na totalidade a lotação da sala, anunciou esta segunda-feira a promotora do espetáculo.

Os novos bilhetes serão colocados à venda esta quinta-feira, dia 13 de junho, a partir das 10h00, nos pontos de venda oficiais.

Na mesma nota, Everything is New relembra ainda que todos os portadores de bilhetes para o concerto de dia 4 de setembro no Coliseu de Lisboa terão oportunidade de utilizar o bilhete já adquirido na nova sala.